Джапарова: Нам удалось сформировать ядро международной коалиции за освобождение Крыма

"Организация саммита и процесс разработки его совместной декларации продемонстрировали две важные вещи. Нам удалось сформировать ядро международной коалиции за освобождение Крыма, количественный состав которой постоянно растет. Кроме того, нам удалось выработать совместное понимание у наших самых важных партнеров, что отвлечение и промедление с ответом на деоккупацию Крыма и связанные преступления фактически дали России и другим авторитарным режимам карт-бланш на дальнейшее наступление на правила демократического мира", – сказала Джапарова.

Она добавила, что саммит Крымской платформы пройдет в конгрессно-выставочном центре "Парковый" в Киеве. Участие в нем, помимо президента и правительства Украины, примут главы иностранных делегаций и представители крымскотатарского народа.