Джапарова: Нам удалось сформировать ядро международной коалиции за освобождение Крыма

"Организация саммита и процесс разработки его совместной декларации продемонстрировали две важные вещи. Нам удалось сформировать ядро международной коалиции за освобождение Крыма, количественный состав которой постоянно растет. Кроме того, нам удалось выработать совместное понимание у наших самых важных партнеров, что отвлечение и промедление с ответом на деоккупацию Крыма и связанные преступления фактически дали России и другим авторитарным режимам карт-бланш на дальнейшее наступление на правила демократического мира", – сказала Джапарова.
Она добавила, что саммит Крымской платформы пройдет в конгрессно-выставочном центре "Парковый" в Киеве. Участие в нем, помимо президента и правительства Украины, примут главы иностранных делегаций и представители крымскотатарского народа.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предупреждения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.
Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.
Совет нацбезопасности и обороны Украины 11 марта одобрил проект стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Россией Крыма.
В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".