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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Джапарова рассказала, каким стал Крым после аннексии

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Эмине Джапарова: Россия душит в Крыму все формы сопротивления
Эмине Джапарова: Россия душит в Крыму все формы сопротивления
Фото: Emine Dzheppar / Facebook

Замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что после аннексии Крыма Россией на полуострове фиксируются массовые нарушения прав человека и преследования религиозных общин. Об этом она заявила 6 июля на форуме "Украина 30", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Каким стал Крым сегодня? Самые острые проблемы, созданные оккупационной российской властью – это беспрецедентная милитаризация, массовые нарушения прав человека и преследования религиозных общин, мусульман, нарушение норм международного гуманитарного права и замещение населения оккупированной территории гражданами РФ, превращение Крыма в свой военный форпост", – сказала Джапарова.

По ее словам, Россия постоянно увеличивает количество военных и техники в Крыму.

"На полуострове уже размещены потенциальные носители ядерного оружия. Свое планирование в Крыму Россия хочет закрепить путем превращения его в большую военную базу. Вместе с тем она душит все возможные формы движения противодействия", – сказала Джапарова.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В декабре 2020 года эксперт по международному морскому праву Богдан Устименко утверждал, что в Крыму уже находится российское ядерное оружие.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 14 января 2021 года отмечал, что НАТО следит за военным присутствием России в регионе Черного моря и оккупированном Крыму и обеспокоен его расширением.

24 января украинская разведка сообщала, что РФ разместила в Крыму 32,5 тыс. военных и восстанавливает ядерную инфраструктуру.

В Национальном центре управления и испытаний космических средств Украины зафиксировали новые военные объекты РФ, которые появляются в аннексированном Крыму.

Теги: Крым, преследования, религия, ядерное оружие, военные, оккупация, аннексия, мусульмане, инфраструктура, Эмине Джапарова, нарушение
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