Джапарова рассказала, каким стал Крым после аннексии

Эмине Джапарова: Россия душит в Крыму все формы сопротивления Фото: Emine Dzheppar / Facebook

"Каким стал Крым сегодня? Самые острые проблемы, созданные оккупационной российской властью – это беспрецедентная милитаризация, массовые нарушения прав человека и преследования религиозных общин, мусульман, нарушение норм международного гуманитарного права и замещение населения оккупированной территории гражданами РФ, превращение Крыма в свой военный форпост", – сказала Джапарова.

По ее словам, Россия постоянно увеличивает количество военных и техники в Крыму.

"На полуострове уже размещены потенциальные носители ядерного оружия. Свое планирование в Крыму Россия хочет закрепить путем превращения его в большую военную базу. Вместе с тем она душит все возможные формы движения противодействия", – сказала Джапарова.