Рада поддержала отмену свободной экономической зоны "Крым"

За основу проект закона поддержали 323 нардепа, а в целом – 328 нардепов при минимально необходимом количестве в 226 голосов.

Как отмечается в пояснительной записке, закон о создании свободной экономической зоны "Крым" был принят 12 августа 2014 года, он на 10 лет вводил особый порядок реализации норм регуляторного, бюджетного, налогового и таможенного законодательства Украины, особый режим внутренней и внешней миграции физических лиц и действия валютного и платежных режимов в пределах временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Принятый парламентом документ признает утратившим силу закон от 2014 года, а также вносит изменения в ряд других законов "с учетом положительных норм действующего закона, которым урегулированы отдельные аспекты реализации прав и свобод граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории, и отдельные вопросы хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования, местонахождением (местом жительства) которых является временно оккупированная территория".

Кроме этого, парламент поддержал законопроекты №5501-д и №5503-д, которые вносят соответствующие изменения в Налоговый и Таможенный кодексы Украины.