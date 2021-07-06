В МИД Украины назвали условие для участия России в Крымской платформе

По ее словам, Киев ранее рассматривал вариант привлечения России к Крымской платформе, так как к стране-оккупанту за время аннексии украинского полуострова "накопились вопросы".

При этом замминистра подчеркнула, что изначально РФ отрицала инициативу Крымской платформы, однако впоследствии риторика Кремля "резко изменилась".

"То есть наша начальная логика [по приглашению России к участию в Крымской платформе] разбилась о высказывания и официальных, и неофициальных представителей РФ, поэтому сейчас мы не видим в этом необходимости. Однако еще два месяца, посмотрим. Если Российская Федерация продемонстрирует конструктивный подход и готовность брать на себя ответственность за весь спектр последствий оккупации и вместе с мировым сообществом садиться и обрабатывать формат деоккупации и восстановления статус-кво до 2014 года, а фактически возвращение в русло международного права и порядка, most welcome! Мы будем очень рады видеть Российскую Федерацию на самом высоком уровне на Крымской платформе", – сказала Джапарова.