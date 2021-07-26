Джемилев сообщил, кто представит США на саммите Крымской платформы

Об этом Общественному рассказал лидер крымскотатарского народа, нардеп от "Европейской солидарности" Мустафа Джемилев.
Временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент говорил, что страну будет представлять на саммите член правительства, но не называл его имени.
Официально состав делегации пока не обнародован, но источники Общественного тоже сообщают, что это будет Буттиджич.
Буттиджич был соперником Джо Байдена на президентских выборах 2020 года, он выдвигался от Демократической партии. Во время праймериз он успел одержать победу в штате Айова, однако 1 марта заявил о решении завершить участие в гонке. Он является первым открытым геем, который вступил в президентскую кампанию.
В сентябре Буттиджич вошел в команду переходного периода и консультационный совет Байдена. В феврале 2021-го, через две недели после того, как Байден вступил в должность президента США, Буттиджича назначили на пост министра инфраструктуры страны. Он стал первым открытым геем, утвержденным на пост в правительстве США.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предупреждения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.
Формат Крымской платформы стал необходим после того, как президент Украины Владимир Зеленский "несколько раз безрезультатно пытался поставить вопрос деоккупации Крыма на международных площадках", в частности в ходе саммита стран "Нормандской четверки" в 2019 году, говорил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.
Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.
Крымскую платформу как новую площадку для переговоров о возврате оккупированного Крыма в состав Украины уже поддержало более 10 стран мира.
Приглашения президента Украины Владимира Зеленского посетить саммит Крымской платформы приняли, в частности, президент Польши Анджей Дуда, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа, глава Евросовета Шарль Мишель и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".