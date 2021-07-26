Джемилев сообщил, кто представит США на саммите Крымской платформы

Пит Буттиджич (на фото) будет представлять США на саммите, сказал Джемилев Фото: ЕРА

Об этом Общественному рассказал лидер крымскотатарского народа, нардеп от "Европейской солидарности" Мустафа Джемилев.

Временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент говорил, что страну будет представлять на саммите член правительства, но не называл его имени.

Официально состав делегации пока не обнародован, но источники Общественного тоже сообщают, что это будет Буттиджич.

Буттиджич был соперником Джо Байдена на президентских выборах 2020 года, он выдвигался от Демократической партии. Во время праймериз он успел одержать победу в штате Айова, однако 1 марта заявил о решении завершить участие в гонке. Он является первым открытым геем, который вступил в президентскую кампанию.

В сентябре Буттиджич вошел в команду переходного периода и консультационный совет Байдена. В феврале 2021-го, через две недели после того, как Байден вступил в должность президента США, Буттиджича назначили на пост министра инфраструктуры страны. Он стал первым открытым геем, утвержденным на пост в правительстве США.