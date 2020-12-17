В США впервые в истории открытый гей может стать министром

Избранный президент США Джо Байден предложит пост министра транспорта своему бывшему сопернику по праймериз и экс-мэру Саут-Бенда в Индиане Питу Буттиджичу. Об этом сам Буттиджич написал в своем Twitter 16 декабря.
"Это момент огромных возможностей для создания рабочих мест, решения климатических проблем и повышения справедливости для всех. Для меня большая честь, что избранный президент попросил меня служить нашей стране в качестве министра транспорта", – написал он.
This is a moment of tremendous opportunity—to create jobs, meet the climate challenge, and enhance equity for all.— Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) December 16, 2020
I'm honored that the President-elect has asked me to serve our nation as Secretary of Transportation.
Если кандидатуру 38-летнего Буттиджича одобрят, он станет первым открытым геем на посту министра в США, а также одним из самых молодых министров страны.
Буттиджич был одним из фаворитов президентской кампании в США среди демократов. Во время праймериз он успел одержать победу в штатах Айова и Нью-Гемпшир, однако 1 марта заявил о решении завершить участие в гонке. Он является первым открытым геем, который вступил в президентскую кампанию.
В сентябре Буттиджич вошел в команду переходного периода и консультационный совет Байдена.