В США впервые в истории открытый гей может стать министром

38-летний американский политик Пит Буттиджич, который был соперником ныне избранного президента США Джо Байдена на праймериз, может стать министром транспорта США.

Избранный президент США Джо Байден предложит пост министра транспорта своему бывшему сопернику по праймериз и экс-мэру Саут-Бенда в Индиане Питу Буттиджичу. Об этом сам Буттиджич написал в своем Twitter 16 декабря.

"Это момент огромных возможностей для создания рабочих мест, решения климатических проблем и повышения справедливости для всех. Для меня большая честь, что избранный президент попросил меня служить нашей стране в качестве министра транспорта", – написал он.

This is a moment of tremendous opportunity—to create jobs, meet the climate challenge, and enhance equity for all.



I'm honored that the President-elect has asked me to serve our nation as Secretary of Transportation. — Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) December 16, 2020

Если кандидатуру 38-летнего Буттиджича одобрят, он станет первым открытым геем на посту министра в США, а также одним из самых молодых министров страны.

Буттиджич был одним из фаворитов президентской кампании в США среди демократов. Во время праймериз он успел одержать победу в штатах Айова и Нью-Гемпшир, однако 1 марта заявил о решении завершить участие в гонке. Он является первым открытым геем, который вступил в президентскую кампанию.

В сентябре Буттиджич вошел в команду переходного периода и консультационный совет Байдена.