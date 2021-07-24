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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Кент рассказал, кто будет представлять США на саммите "Крымской платформы"

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Кент: Есть очень много людей, которые считают себя гражданами Украины в оккупированном Крыму. Мы должны им помочь
Кент: Есть очень много людей, которые считают себя гражданами Украины в оккупированном Крыму. Мы должны им помочь
Фото: krymr.com

На саммите "Крымской платформы" США будет представлять член правительства страны. Об этом в интервью "Радіо Свобода", фрагмент которого был опубликован 23 июля, рассказал временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент.

"От нас будет член кабинета. То есть это не будет президент или вице-президент, но будет член кабинета", – сказал он.

По словам Кента, в Вашингтоне понимают, "что это очень важно". В то же время, по его словам, "речь идет не только о том, что произойдет 23 августа".

"Это должен быть длительный процесс. Это только начало, не конец. Есть очень много людей, которые считают себя гражданами Украины в оккупированном Крыму. Мы должны им помочь", – заявил дипломат.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предупреждения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Формат Крымской платформы стал необходим после того, как президент Украины Владимир Зеленский "несколько раз безрезультатно пытался поставить вопрос деоккупации Крыма на международных площадках", в частности в ходе саммита стран "Нормандской четверки" в 2019 году, говорил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

Крымскую платформу как новую площадку для переговоров о возврате оккупированного Крыма в состав Украины уже поддержало более 10 стран мира.

Приглашения президента Украины Владимира Зеленского посетить саммит Крымской платформы приняли, в частности, президент Польши Анджей Дуда, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа, глава Евросовета Шарль Мишель и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. На высоком уровне на саммите Крымской платформы также будут представлены США.

В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Крым, Украина, оккупация, саммит, Джордж Кент, Крымская платформа
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