Кент рассказал, кто будет представлять США на саммите "Крымской платформы"

Кент: Есть очень много людей, которые считают себя гражданами Украины в оккупированном Крыму. Мы должны им помочь Фото: krymr.com

"От нас будет член кабинета. То есть это не будет президент или вице-президент, но будет член кабинета", – сказал он.

По словам Кента, в Вашингтоне понимают, "что это очень важно". В то же время, по его словам, "речь идет не только о том, что произойдет 23 августа".

"Это должен быть длительный процесс. Это только начало, не конец. Есть очень много людей, которые считают себя гражданами Украины в оккупированном Крыму. Мы должны им помочь", – заявил дипломат.