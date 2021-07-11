"Вопрос политзаключенных". Джапарова назвала важную составляющую Крымской платформы

Джапарова: Россия с 2014 года цинично преследует граждан Украины в Крыму по политическим мотивам Фото: krymr.com

"Важной составляющей Крымской платформы станет вопрос крымских политзаключенных. Россия с 2014 года цинично преследует граждан Украины в Крыму по политическим мотивам. Мы неоднократно могли убедиться, что публичность спасает тех, кого уже бросили за решетку по надуманным причинам. После огласки их там не пытают и не убивают. Публичность этих кейсов действует превентивно, не позволяя России арестовывать тысячи людей", – подчеркнула Джапарова.

В рамках Крымской платформы планируется организация мероприятий, чтобы о крымских политзаключенных знало как можно большее количество людей за рубежом, добавила она.