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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Вопрос политзаключенных". Джапарова назвала важную составляющую Крымской платформы

Джапарова: Россия с 2014 года цинично преследует граждан Украины в Крыму по политическим мотивам
Джапарова: Россия с 2014 года цинично преследует граждан Украины в Крыму по политическим мотивам
Фото: krymr.com

Крымская платформа станет площадкой, на которой обсудят деоккупацию Крыма, восстановление справедливости и международного права. Об этом сказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в интервью изданию "Крым.Реалии" 11 июля.

"Важной составляющей Крымской платформы станет вопрос крымских политзаключенных. Россия с 2014 года цинично преследует граждан Украины в Крыму по политическим мотивам. Мы неоднократно могли убедиться, что публичность спасает тех, кого уже бросили за решетку по надуманным причинам. После огласки их там не пытают и не убивают. Публичность этих кейсов действует превентивно, не позволяя России арестовывать тысячи людей", – подчеркнула Джапарова.

В рамках Крымской платформы планируется организация мероприятий, чтобы о крымских политзаключенных знало как можно большее количество людей за рубежом, добавила она.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предупреждения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Формат Крымской платформы стал необходим после того, как президент Украины Владимир Зеленский "несколько раз безрезультатно пытался поставить вопрос деоккупации Крыма на международных площадках", в частности – в ходе саммита стран "Нормандской четверки" в 2019 году, говорил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

Крымскую платформу как новую площадку для переговоров о возврате оккупированного Крыма в состав Украины уже поддержало более 10 стран мира.

Приглашения президента Украины Владимира Зеленского посетить саммит Крымской платформы приняли, в частности, президент Польши Анджей Дуда, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа, глава Евросовета Шарль Мишель и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. На высоком уровне на саммите Крымской платформы также будут представлены США.

В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".

Теги: Россия, Крым, Украина, арест, политзаключенные, Эмине Джапарова, Крымская платформа
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