На саммите Крымской платформы состоятся четыре тематические панели – Кулеба

"На саммите, кроме основного заседания с участием глав делегаций, состоятся четыре тематические панели для предметного разговора о дальнейших шагах: о непризнании попытки аннексии Крыма, о милитаризации Азово-Черноморского региона, о путях реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие и о восстановлении прав крымскотатарского народа", – уточнил министр.

Он отметил, что и после саммита к инициативе смогут присоединяться новые страны и партнеры.

"То есть саммит пройдет, но те государства, которые по той или иной причине не смогли принять в нем участие, будут присоединяться к декларации, к тем принципам и шагам, которые она предусматривает", – добавил Кулеба.