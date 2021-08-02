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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

На саммите Крымской платформы состоятся четыре тематические панели – Кулеба

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Кулеба рассказал об организации Крымской платформы
Кулеба рассказал об организации Крымской платформы
Фото: ЕРА

На саммите Крымской платформы состоятся четыре тематические панели. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 2 августа на форуме "Украина 30. Имидж Украины", который транслировался на канале форума в YouTube.

"На саммите, кроме основного заседания с участием глав делегаций, состоятся четыре тематические панели для предметного разговора о дальнейших шагах: о непризнании попытки аннексии Крыма, о милитаризации Азово-Черноморского региона, о путях реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие и о восстановлении прав крымскотатарского народа", – уточнил министр.

Он отметил, что и после саммита к инициативе смогут присоединяться новые страны и партнеры.

"То есть саммит пройдет, но те государства, которые по той или иной причине не смогли принять в нем участие, будут присоединяться к декларации, к тем принципам и шагам, которые она предусматривает", – добавил Кулеба.  

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предупреждения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Формат Крымской платформы стал необходим после того, как президент Украины Владимир Зеленский "несколько раз безрезультатно пытался поставить вопрос деоккупации Крыма на международных площадках", в частности в ходе саммита стран "Нормандской четверки" в 2019 году, говорил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

Приглашения Зеленского посетить саммит Крымской платформы приняли, в частности, президент Польши Анджей Дуда, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа, глава Евросовета Шарль Мишель и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Соединенные Штаты Америки будет представлять экс-кандидат в президенты и министр транспорта страны Пит Буттиджич.

2 августа Зеленский сообщил, что участие в первом саммите Крымской платформы подтвердили 29 стран.

В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".

Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, аннексия, Дмитрий Кулеба, саммит, сотрудничество, Крымская платформа
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