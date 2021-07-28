"Крым для России стал чемоданом без ручки". Кулеба рассказал, как Крымская платформа изменит отношение к оккупации Крыма

Глава украинского МИД сказал, что Россия пытается представить вопрос оккупации Крыма закрытым. Но этого не будет до тех пор, пока полуостров не вернется под контроль Украины, добавил он.
"Крым для России уже стал чемоданом без ручки. Крымская платформа превратит его в неподъемный груз", – сказал министр.
По его словам, уже 28 стран и международных организаций подтвердили участие в Крымской платформе.
"Этот результат позволяет с уверенностью сказать, что нам удалось сформировать ядро международной коалиции по освобождению Крыма. Хотя вы не представляете, насколько мощно и системно Россия противодействует. Они работают в каждой столице, отговаривая государства от участия в Крымской платформе", – пояснил Кулеба.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предупреждения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.
Формат Крымской платформы стал необходим после того, как президент Украины Владимир Зеленский "несколько раз безрезультатно пытался поставить вопрос деоккупации Крыма на международных площадках", в частности в ходе саммита стран "Нормандской четверки" в 2019 году, говорил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.
Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.
Приглашения президента Украины Владимира Зеленского посетить саммит Крымской платформы приняли, в частности, президент Польши Анджей Дуда, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа, глава Евросовета Шарль Мишель и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Соединенные Штаты Америки будет представлять экс-кандидат в президенты и министр транспорта страны Пит Буттиджич.
В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".