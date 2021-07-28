"Крым для России стал чемоданом без ручки". Кулеба рассказал, как Крымская платформа изменит отношение к оккупации Крыма

Кулеба сказал, что, 28 стран и международных организаций подтвердили участие в Крымской платформе Фото: ЕРА

Глава украинского МИД сказал, что Россия пытается представить вопрос оккупации Крыма закрытым. Но этого не будет до тех пор, пока полуостров не вернется под контроль Украины, добавил он.

"Крым для России уже стал чемоданом без ручки. Крымская платформа превратит его в неподъемный груз", – сказал министр.

По его словам, уже 28 стран и международных организаций подтвердили участие в Крымской платформе.

"Этот результат позволяет с уверенностью сказать, что нам удалось сформировать ядро международной коалиции по освобождению Крыма. Хотя вы не представляете, насколько мощно и системно Россия противодействует. Они работают в каждой столице, отговаривая государства от участия в Крымской платформе", – пояснил Кулеба.