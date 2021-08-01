Посольство Украины в Лондоне отреагировало на карту Украины без Крыма на машинах британского перевозчика

Украина без Крыма изображена на машинах британской компании Фото: Came-RO Removals / Facebook

Издание пишет, что об этом ему рассказал водитель-дальнобойщик, эмигрировавший из Беларуси.

На Facebook-странице компании фотографии брендированных автомобилей с изображением Украины без Крыма публикуются несколько лет.

На материал "Европейской правды" отреагировали в Twitter посольства Украины в Великобритании.

"Мы обращаем внимание на каждый случай провокационного представления границ Украины вопреки международному праву. Посольство Украины в Великобритании изучает эту ситуацию и определит свои дальнейшие действия", – сказано в сообщении.

Ми звертаємо увагу на кожен випадок провокаційного представлення кордонів України всупереч міжнародному праву. Посольство України у Великій Британії вивчає цю ситуацію і визначить свої подальші дії. https://t.co/yGHjNAVaaN — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) August 1, 2021