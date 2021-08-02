"Это исполнители, которых мы давно знаем и любим". Названы имена артистов, которые выступят 24 августа на концерте ко Дню Независимости

"Это исполнители, которых мы уже давно знаем и любим, и те, с которыми мы познакомились совсем недавно, но они уже вошли в историю. Они объединятся ради бесконечной песни любви и достоинства, которая будет звучать 24 августа 2021 года на НСК "Олимпийский". Без пауз, без остановок – исполнители будут передавать эту мелодию друг другу и петь о любви, силе гордости и счастье, вере, достоинстве и мужестве", – говорится в анонсе.

По словам организаторов, каждая часть концерта станет "незабываемым действом на самой технологичной сцене, которую в Украине еще не видели".

"Номера артистов будут наполнены незабываемой хореографией с десятками танцоров, впечатляющими костюмами, огромными экранами, масштабным световым и дрон-шоу", – подчеркивается на сайте организаторов.

Среди участников указаны:

Сергей Бабкин;

Ирина Билык;

Олег Винник;

группа "Воплі Відоплясова";

группа "Брати Гадюкіни";

Валентин Дитюк;

Тина Кароль;

Нина Матвиенко;

Арсен Мирзоян;

Наталья Могилевская;

Людмила Монастырская;

группа "Океан Ельзи";

Виктор Павлик;

Тарас Петриненко;

Оля Полякова;

Александр Пономарев;

Потап;

София Ротару;

Руслана;

группа "СКАЙ";

группа "Скрябин";

Кристина Соловий;

группа ТНМК;

группа Brutto;

Надя Дорофеева;

Dzidzio;

группа Go-A;

Джамала;

группа Kazka;

Monatik;

группа Mozgi;

Tayanna;

Верка Сердючка.

Контекст: День Независимости Украины отмечается 24 августа. В 2021 году страна будет праздновать 30-ю годовщину со дня провозглашения независимости. В июне 2021 года украинская певица Katya Chilly заявила, что отказалась принимать участие в праздничном концерте, так как ее пригласили выступить бесплатно. "Я знаю, что многие согласились. Это роскошь. Я не могу себе позволить. Мне не стыдно. Это мой труд", – написала тогда она. 27 июля стало известно, что от участия в концерте отстранена группа Green Grey. В Офисе президента заявили, что отстранение коллектива связано с некорректной реакцией одного из участников группы, Дмитрия Муравицкого (Мурика), на принятие поправок к языковому закону – 20 июля он выложил в сеть два ролика, на одном из которых показал оскорбительный жест, а на втором сымитировал рвотные позывы, комментируя таким образом поправки к языковому закону. 29 июля украинская певица Мария Бурмака сообщила, что ее не пригласили принять участие в концерте. "Меня это никак не обижает. Потому что смешно и тупо переживать людям, которые стояли у истоков независимости и принимали непосредственное участие в борьбе за нее (которая, кстати, еще продолжается), о том, что не пригласили на концерт по случаю ее, независимости, 30-летия. Нам свое делать", – написала Бурмака.

Артисты будут выступать в сопровождении Киевского симфонического оркестра. Также участие в концерте примет Национальный академический ансамбль имени Вирского.