"Это исполнители, которых мы давно знаем и любим". Названы имена артистов, которые выступят 24 августа на концерте ко Дню Независимости

"Это исполнители, которых мы уже давно знаем и любим, и те, с которыми мы познакомились совсем недавно, но они уже вошли в историю. Они объединятся ради бесконечной песни любви и достоинства, которая будет звучать 24 августа 2021 года на НСК "Олимпийский". Без пауз, без остановок – исполнители будут передавать эту мелодию друг другу и петь о любви, силе гордости и счастье, вере, достоинстве и мужестве", – говорится в анонсе.
По словам организаторов, каждая часть концерта станет "незабываемым действом на самой технологичной сцене, которую в Украине еще не видели".
"Номера артистов будут наполнены незабываемой хореографией с десятками танцоров, впечатляющими костюмами, огромными экранами, масштабным световым и дрон-шоу", – подчеркивается на сайте организаторов.
Среди участников указаны:
День Независимости Украины отмечается 24 августа. В 2021 году страна будет праздновать 30-ю годовщину со дня провозглашения независимости.
В июне 2021 года украинская певица Katya Chilly заявила, что отказалась принимать участие в праздничном концерте, так как ее пригласили выступить бесплатно. "Я знаю, что многие согласились. Это роскошь. Я не могу себе позволить. Мне не стыдно. Это мой труд", – написала тогда она.
27 июля стало известно, что от участия в концерте отстранена группа Green Grey. В Офисе президента заявили, что отстранение коллектива связано с некорректной реакцией одного из участников группы, Дмитрия Муравицкого (Мурика), на принятие поправок к языковому закону – 20 июля он выложил в сеть два ролика, на одном из которых показал оскорбительный жест, а на втором сымитировал рвотные позывы, комментируя таким образом поправки к языковому закону.
29 июля украинская певица Мария Бурмака сообщила, что ее не пригласили принять участие в концерте. "Меня это никак не обижает. Потому что смешно и тупо переживать людям, которые стояли у истоков независимости и принимали непосредственное участие в борьбе за нее (которая, кстати, еще продолжается), о том, что не пригласили на концерт по случаю ее, независимости, 30-летия. Нам свое делать", – написала Бурмака.