Бульвар Шоубиз
 
02 августа, 2021
 
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"Это исполнители, которых мы давно знаем и любим". Названы имена артистов, которые выступят 24 августа на концерте ко Дню Независимости

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Monatik примет участие в концерте, посвященном Дню Независимости
Monatik примет участие в концерте, посвященном Дню Независимости
Фото: monatik_official / Instagram

24 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится праздничный концерт, посвященный 30-летию независимости Украины. Организаторы мероприятия 2 августа на своем сайте опубликовали список артистов, которые будут принимать участие в концерте.

"Это исполнители, которых мы уже давно знаем и любим, и те, с которыми мы познакомились совсем недавно, но они уже вошли в историю. Они объединятся ради бесконечной песни любви и достоинства, которая будет звучать 24 августа 2021 года на НСК "Олимпийский". Без пауз, без остановок – исполнители будут передавать эту мелодию друг другу и петь о любви, силе гордости и счастье, вере, достоинстве и мужестве", – говорится в анонсе.

По словам организаторов, каждая часть концерта станет "незабываемым действом на самой технологичной сцене, которую в Украине еще не видели".

"Номера артистов будут наполнены незабываемой хореографией с десятками танцоров, впечатляющими костюмами, огромными экранами, масштабным световым и дрон-шоу", – подчеркивается на сайте организаторов.

Среди участников указаны:

  • Сергей Бабкин; 
  • Ирина Билык;
  • Олег Винник;
  • группа "Воплі Відоплясова";
  • группа "Брати Гадюкіни";
  • Валентин Дитюк;
  • Тина Кароль;
  • Нина Матвиенко;
  • Арсен Мирзоян;
  • Наталья Могилевская;
  • Людмила Монастырская;
  • группа "Океан Ельзи";
  • Виктор Павлик;
  • Тарас Петриненко;
  • Оля Полякова;
  • Александр Пономарев;
  • Потап;
  • София Ротару;
  • Руслана;
  • группа "СКАЙ";
  • группа "Скрябин";
  • Кристина Соловий;
  • группа ТНМК;
  • группа Brutto;
  • Надя Дорофеева;
  • Dzidzio;
  • группа Go-A;
  • Джамала;
  • группа Kazka;
  • Monatik;
  • группа Mozgi;
  • Tayanna;
  • Верка Сердючка.
Артисты будут выступать в сопровождении Киевского симфонического оркестра. Также участие в концерте примет Национальный академический ансамбль имени Вирского.

Контекст:

День Независимости Украины отмечается 24 августа. В 2021 году страна будет праздновать 30-ю годовщину со дня провозглашения независимости.

В июне 2021 года украинская певица Katya Chilly заявила, что отказалась принимать участие в праздничном концерте, так как ее пригласили выступить бесплатно. "Я знаю, что многие согласились. Это роскошь. Я не могу себе позволить. Мне не стыдно. Это мой труд", – написала тогда она.

27 июля стало известно, что от участия в концерте отстранена группа Green GreyВ Офисе президента заявили, что отстранение коллектива связано с некорректной реакцией одного из участников группы, Дмитрия Муравицкого (Мурика), на принятие поправок к языковому закону – 20 июля он выложил в сеть два ролика, на одном из которых показал оскорбительный жест, а на втором сымитировал рвотные позывы, комментируя таким образом поправки к языковому закону

29 июля украинская певица Мария Бурмака сообщила, что ее не пригласили принять участие в концерте. "Меня это никак не обижает. Потому что смешно и тупо переживать людям, которые стояли у истоков независимости и принимали непосредственное участие в борьбе за нее (которая, кстати, еще продолжается), о том, что не пригласили на концерт по случаю ее, независимости, 30-летия. Нам свое делать", – написала Бурмака.

Теги: концерт, День Независимости, Тина Кароль, Антонина Матвиенко, Наталья Могилевская, Виктор Павлик, Арсен Мирзоян, Сергей Бабкин, Надя Дорофеева, Верка Сердючка, Воплі Відоплясова, СКАЙ, Кристина Соловий, Брати Гадюкіни
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