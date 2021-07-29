Бурмака о скандале с Green Grey: Меня и артистов, которые к получению Украиной независимости имели прямое отношение, даже не думали приглашать

"Здесь снова пошла заруба в Facebook, что Green Grey не будет петь русскоязычную песню на концерте ко Дню Независимости. А вот меня и многих других артистов, которые к получению Украиной независимости в 1991 году имели прямое отношение, даже и не думали приглашать ни на какие концерты и торжества. И по этой линии ни одной дискуссии не возникает, никого это не удивляет. Я сейчас пишу очевидное, меня это никак не обижает. Потому что смешно и тупо переживать людям, которые стояли у истоков независимости и принимали непосредственное участие в борьбе за нее (которая, кстати, еще продолжается), о том, что не пригласили на концерт по случаю ее, независимости, 30-летия. Нам свое делать", – написала Бурмака.

В публикации она также разместила архивное видео, на котором запечатлена во время выступления на фестивале "Червона Рута" в 1989 году.