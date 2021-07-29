Бульвар Шоубиз
 
29 июля, 2021
 
Новости

Бурмака о скандале с Green Grey: Меня и артистов, которые к получению Украиной независимости имели прямое отношение, даже не думали приглашать

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бурмака: Нам свое делать
Бурмака: Нам свое делать
Фото: Maria Burmaka / Facebook

Украинская певица Мария Бурмака 27 июля заявила, что не получала приглашения от Офиса президента Украины принять участие в концерте, посвященном 30-летию независимости Украины – таким образом она отреагировала на скандал с отстранением украинской группы Green Grey от участия в концерте.

"Здесь снова пошла заруба в Facebook, что Green Grey не будет петь русскоязычную песню на концерте ко Дню Независимости. А вот меня и многих других артистов, которые к получению Украиной независимости в 1991 году имели прямое отношение, даже и не думали приглашать ни на какие концерты и торжества. И по этой линии ни одной дискуссии не возникает, никого это не удивляет. Я сейчас пишу очевидное, меня это никак не обижает. Потому что смешно и тупо переживать людям, которые стояли у истоков независимости и принимали непосредственное участие в борьбе за нее (которая, кстати, еще продолжается), о том, что не пригласили на концерт по случаю ее, независимости, 30-летия. Нам свое делать", – написала Бурмака.

В публикации она также разместила архивное видео, на котором запечатлена во время выступления на фестивале "Червона Рута" в 1989 году.

https://www.facebook.com/maria.burmaka/posts/10157923044586020

Контекст:

День Независимости Украины отмечается 24 августа. В 2021 году страна будет праздновать 30-ю годовщину со дня провозглашения независимости.

27 июля Diezel из Green Grey заявил, что коллектив в конце мая получил предложение от Офиса президента принять участие в концерте, посвященном 30-летию независимости Украины – музыканты планировали выступить на концерте с песней на русском языке "Под дождем", но спустя время узнали, что исключены из списка участников. По мнению Яценко, причиной отстранения от участия в концерте стало то, что они "не вписываются в концепцию праздника" из-за своих песен на русском языке. 

В Офисе президента заявили, что отстранение коллектива связано с некорректной реакцией одного из участников группы, Дмитрия Муравицкого (Мурика) на принятие поправок к языковому закону – 20 июля он выложил в сеть два ролика, на одном показал оскорбительный жест, а на втором сымитировал рвотные позывы, комментируя таким образом поправки к языковому законуТакже представители ОП назвали непродуктивным желание музыкантов из Green Grey привлечь к себе внимание из-за конфликта, который считают "раздутым".

В июне 2021 года украинская певица Katya Chilly заявила, что отказалась принимать участие в праздничном концерте, так как ее пригласили выступить бесплатно. "Я знаю, что многие согласились. Это роскошь. Я не могу себе позволить. Мне не стыдно. Это мой труд", – написала тогда она.

Теги: Мария Бурмака, День Независимости, скандал, Green Grey
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Глава Черниговской области Коваленко впервые прокомментировала свою отставку
Глава Черниговской области Коваленко впервые прокомментировала свою отставку
Елена ПОСКАННАЯ
Российская поэтесса Вольтская: Господи, почему все так плохо, почему все не так, произнесешь "эпоха" – из-за угла выползает танк. Или автозак
Российская поэтесса Вольтская: Господи, почему все так плохо, почему все не так, произнесешь "эпоха" – из-за угла выползает танк. Или автозак
  Шуляк: В Германии, Великобритании и Польше в сфере строительства в пересчете на одного человека тратится порядка €1,5 тыс. В Украине – €50
  Шуляк: В Германии, Великобритании и Польше в сфере строительства в пересчете на одного человека тратится порядка €1,5 тыс. В Украине – €50
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Надька, конечно, красотка". Дорофеева позировала с пальцем во рту
"Надька, конечно, красотка". Дорофеева позировала с пальцем во рту
Шакире грозит тюремный срок за возможное уклонение от уплаты налогов
Шакире грозит тюремный срок за возможное уклонение от уплаты налогов
"Секси-кошечка", "Умеет взбодрить с утреца". Maruv позировала в тонкой комбинации
"Секси-кошечка", "Умеет взбодрить с утреца". Maruv позировала в тонкой комбинации
Бурмака о скандале с Green Grey: Меня и артистов, которые к получению Украиной независимости имели прямое отношение, даже не думали приглашать
Бурмака о скандале с Green Grey: Меня и артистов, которые к получению Украиной независимости имели прямое отношение, даже не думали приглашать
"Огуречный король, помидорный принц". Олег Ляшко показал подросшего сына
"Огуречный король, помидорный принц". Олег Ляшко показал подросшего сына
"Это его труд огромный!" Тарзан в облегающих микроплавках станцевал перед камерой
"Это его труд огромный!" Тарзан в облегающих микроплавках станцевал перед камерой
Netflix ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для актеров и персонала. Названы исключения
Netflix ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для актеров и персонала. Названы исключения
"Сочная", "Немного поправилась". Каменских показала голые ягодицы прямо на балконе
"Сочная", "Немного поправилась". Каменских показала голые ягодицы прямо на балконе
"Ограничивают меня в палитре оттенков". Мишина пожаловалась на неидеальное знание украинского языка
"Ограничивают меня в палитре оттенков". Мишина пожаловалась на неидеальное знание украинского языка
"Такая секси", "Горячая королева", "Загар очень идет". Ани Лорак в бикини позировала с поднятыми ногами
"Такая секси", "Горячая королева", "Загар очень идет". Ани Лорак в бикини позировала с поднятыми ногами
"Это не шпагат. Это демонстрация половых органов". Волочкова впервые за долгое время показала шпагат
"Это не шпагат. Это демонстрация половых органов". Волочкова впервые за долгое время показала шпагат
"Лицо все в прыщах. Красота", "Без грима не узнать!" Maruv показала себя полностью без макияжа
"Лицо все в прыщах. Красота", "Без грима не узнать!" Maruv показала себя полностью без макияжа
"Как кобра", "Феноменально". Брежнева в нижнем белье показала сложное упражнение из йоги
"Как кобра", "Феноменально". Брежнева в нижнем белье показала сложное упражнение из йоги
"Идеально подходят любому наряду и прическе". Каменских объяснила, что нужно для того, чтобы быть красивой
"Идеально подходят любому наряду и прическе". Каменских объяснила, что нужно для того, чтобы быть красивой
Фикус Бенджамина: уход в домашних условиях, пересадка и размножение
Фикус Бенджамина: уход в домашних условиях, пересадка и размножение
"Это был шок. Но не сюрприз". Звезда сериала "Побег", 49-летний Уэнтуорт Миллер сообщил, что у него аутизм
"Это был шок. Но не сюрприз". Звезда сериала "Побег", 49-летний Уэнтуорт Миллер сообщил, что у него аутизм
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS