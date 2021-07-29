Бурмака о скандале с Green Grey: Меня и артистов, которые к получению Украиной независимости имели прямое отношение, даже не думали приглашать

"Здесь снова пошла заруба в Facebook, что Green Grey не будет петь русскоязычную песню на концерте ко Дню Независимости. А вот меня и многих других артистов, которые к получению Украиной независимости в 1991 году имели прямое отношение, даже и не думали приглашать ни на какие концерты и торжества. И по этой линии ни одной дискуссии не возникает, никого это не удивляет. Я сейчас пишу очевидное, меня это никак не обижает. Потому что смешно и тупо переживать людям, которые стояли у истоков независимости и принимали непосредственное участие в борьбе за нее (которая, кстати, еще продолжается), о том, что не пригласили на концерт по случаю ее, независимости, 30-летия. Нам свое делать", – написала Бурмака.
В публикации она также разместила архивное видео, на котором запечатлена во время выступления на фестивале "Червона Рута" в 1989 году.
День Независимости Украины отмечается 24 августа. В 2021 году страна будет праздновать 30-ю годовщину со дня провозглашения независимости.
27 июля Diezel из Green Grey заявил, что коллектив в конце мая получил предложение от Офиса президента принять участие в концерте, посвященном 30-летию независимости Украины – музыканты планировали выступить на концерте с песней на русском языке "Под дождем", но спустя время узнали, что исключены из списка участников. По мнению Яценко, причиной отстранения от участия в концерте стало то, что они "не вписываются в концепцию праздника" из-за своих песен на русском языке.
В Офисе президента заявили, что отстранение коллектива связано с некорректной реакцией одного из участников группы, Дмитрия Муравицкого (Мурика) на принятие поправок к языковому закону – 20 июля он выложил в сеть два ролика, на одном показал оскорбительный жест, а на втором сымитировал рвотные позывы, комментируя таким образом поправки к языковому закону. Также представители ОП назвали непродуктивным желание музыкантов из Green Grey привлечь к себе внимание из-за конфликта, который считают "раздутым".
В июне 2021 года украинская певица Katya Chilly заявила, что отказалась принимать участие в праздничном концерте, так как ее пригласили выступить бесплатно. "Я знаю, что многие согласились. Это роскошь. Я не могу себе позволить. Мне не стыдно. Это мой труд", – написала тогда она.