Diezel из Green Grey заявил, что группу отстранили от концерта ко Дню Независимости из-за песен на русском языке

Участник Green Grey Diezel: Все наши достижения были под флагом Украины и мы всегда гордились этим! Фото: андрей яценко / Facebook

"В конце мая этого года нам поступило предложение из Офиса президента [Украины] принять участие в праздничном концерте на Олимпийском, посвященном 30-летию со Дня Независимости с песней "Под дождем". Тема – "30 легендарных групп с легендарными песнями". Началась подготовка, обсуждения сценария выступления с режиссерами. И вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украиноязычными артистами и мы уже не вписываемся в концепцию праздника! Как на это реагировать?" – написал музыкант.

Он отметил, что их коллектив является "одной из самых титулованных групп в Украине.

"Все наши достижения были под флагом Украины и мы всегда гордились этим! Теперь в связи с "полiтичною доцiльністю" нас пытаются стереть из истории Украины. Мы 100-процентный украинский продукт! Записывали песни, снимали клипы, давали концерты, платили налоги, растили детей в Украине! И как бы кому ни хотелось, у нас украинские паспорта и мы граждане Украины. Да, мы поем на русском, но стоит ли отдавать (приписывать) все русскоязычное культурное наследие России?" – резюмировал Яценко.

В комментариях к публикации пользователи сети напомнили музыкантам, как 20 июля коллега Diezel Дмитрий Муравицкий (Мурик) разместил в сети ролик, в котором выступил с критикой в адрес новых поправок к языковому закону, касающихся дубляжа фильмов, – на первом видео он показал оскорбляющий жест, а на втором сымитировал рвотные позывы.

Представители Офиса президента пока не прокомментировали заявление Diezel.

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