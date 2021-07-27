Бульвар Шоубиз
 
27 июля, 2021
 
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Diezel из Green Grey заявил, что группу отстранили от концерта ко Дню Независимости из-за песен на русском языке

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Участник Green Grey Diezel: Все наши достижения были под флагом Украины и мы всегда гордились этим!
Участник Green Grey Diezel: Все наши достижения были под флагом Украины и мы всегда гордились этим!
Фото: андрей яценко / Facebook

Участник украинской группы Green Grey Андрей Яценко, известный под псевдонимом Diezel, 27 июля в Facebook заявил, что коллектив в конце мая получил предложение принять участие в концерте, посвященном 30-летию со Дня Независимости Украины, но спустя время музыканты узнали, что исключены из списка участников.

"В конце мая этого года нам поступило предложение из Офиса президента [Украины] принять участие в праздничном концерте на Олимпийском, посвященном 30-летию со Дня Независимости с песней "Под дождем". Тема – "30 легендарных групп с легендарными песнями". Началась подготовка, обсуждения сценария выступления с режиссерами. И вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украиноязычными артистами и мы уже не вписываемся в концепцию праздника! Как на это реагировать?" – написал музыкант.

Он отметил, что их коллектив является "одной из самых титулованных групп в Украине.

"Все наши достижения были под флагом Украины и мы всегда гордились этим! Теперь в связи с "полiтичною доцiльністю" нас пытаются стереть из истории Украины. Мы 100-процентный украинский продукт! Записывали песни, снимали клипы, давали концерты, платили налоги, растили детей в Украине! И как бы кому ни хотелось, у нас украинские паспорта и мы граждане Украины. Да, мы поем на русском, но стоит ли отдавать (приписывать) все русскоязычное культурное наследие России?" – резюмировал Яценко.

https://www.facebook.com/diezel.greengrey/posts/10217351916423794

В комментариях к публикации пользователи сети напомнили музыкантам, как 20 июля коллега Diezel Дмитрий Муравицкий (Мурик) разместил в сети ролик, в котором выступил с критикой в адрес новых поправок к языковому закону, касающихся дубляжа фильмов, – на первом видео он показал оскорбляющий жест, а на втором сымитировал рвотные позывы.

Представители Офиса президента пока не прокомментировали заявление Diezel.

Контекст:

Рок-группа Green Grey была основана весной 1993 года. Музыканты ежегодно отмечают день рождения группы 30 мая. За годы существования коллектива было выпущено шесть студийных и один концертный альбом.

День Независимости Украины отмечается 24 августа. В 2021 году страна будет праздновать 30-ю годовщину со дня провозглашения независимости.

В июне 2021 года украинская певица Katya Chilly заявила, что отказалась принимать участие в праздничном концерте, так как ее пригласили выступить бесплатно. "Я знаю, что многие согласились. Это роскошь. Я не могу себе позволить. Мне не стыдно. Это мой труд", – написала тогда она.

Теги: языковой закон, День Независимости, скандал, Green Grey, Офис президента Украины
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