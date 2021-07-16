Дубляж фильмов и экзамен для чиновников. В Украине вступили в силу очередные нормы языкового закона

Речь идет о нормах, касающихся сферы культуры и развлечений, туристической сферы, книгоиздания и работы книжных магазинов, кинопроизводства, демонстрации фильмов в кинотеатрах и на телевидении.

"Несмотря на многочисленные атаки на языковой закон, а их за эти два года было уже около двадцати, он подтвердил свою эффективность, консолидирующую роль и поддержку со стороны подавляющего большинства общества", – отметил Кремень.

Как уточняется на сайте Кабмина, с 16 июля в Украине вводят обязательный экзамен на уровень владения государственным языком для будущих госслужащих и претендентов на получение украинского гражданства.

Кроме этого, все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные мероприятия должны проводиться на государственном языке. Исключения предусмотрены для песен и фонограмм, а также случаев, когда использования негосударственного языка требует творческий замысел организатора. Сопровождение всех концертов, шоу и развлекательных мероприятий должно происходить исключительно на украинском языке. Выступления тех, кто не владеет украинским языком, должны сопровождаться синхронным или последовательным переводом.

На государственном языке также должны изготавливаться объявления, афиши, постеры, входные билеты, буклеты и другие материалы о культурных и зрелищных мероприятиях, в том числе аудиовизуальная информация в музеях, галереях и на выставках. Иноязычные представления в государственных и коммунальных театрах должны сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом.

Также с 16 июля все фильмы, созданные на иностранном языке, должны демонстрироваться на государственном языке, а украинские издатели должны издавать на государственном языке не менее 50% названий книжных изданий. В магазинах доля украиноязычных книг должна составлять не менее 50%.