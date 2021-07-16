Дубляж фильмов и экзамен для чиновников. В Украине вступили в силу очередные нормы языкового закона

Речь идет о нормах, касающихся сферы культуры и развлечений, туристической сферы, книгоиздания и работы книжных магазинов, кинопроизводства, демонстрации фильмов в кинотеатрах и на телевидении.
"Несмотря на многочисленные атаки на языковой закон, а их за эти два года было уже около двадцати, он подтвердил свою эффективность, консолидирующую роль и поддержку со стороны подавляющего большинства общества", – отметил Кремень.
Как уточняется на сайте Кабмина, с 16 июля в Украине вводят обязательный экзамен на уровень владения государственным языком для будущих госслужащих и претендентов на получение украинского гражданства.
Кроме этого, все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные мероприятия должны проводиться на государственном языке. Исключения предусмотрены для песен и фонограмм, а также случаев, когда использования негосударственного языка требует творческий замысел организатора. Сопровождение всех концертов, шоу и развлекательных мероприятий должно происходить исключительно на украинском языке. Выступления тех, кто не владеет украинским языком, должны сопровождаться синхронным или последовательным переводом.
На государственном языке также должны изготавливаться объявления, афиши, постеры, входные билеты, буклеты и другие материалы о культурных и зрелищных мероприятиях, в том числе аудиовизуальная информация в музеях, галереях и на выставках. Иноязычные представления в государственных и коммунальных театрах должны сопровождаться переводом на государственный язык с помощью субтитров, звукового перевода или другим способом.
Также с 16 июля все фильмы, созданные на иностранном языке, должны демонстрироваться на государственном языке, а украинские издатели должны издавать на государственном языке не менее 50% названий книжных изданий. В магазинах доля украиноязычных книг должна составлять не менее 50%.
В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.
Часть положений закона вступили в силу в 2020 и 2021 году. Так, с января 2021 года все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей на украинском языке, по просьбе клиента может использоваться другой язык, приемлемый для обеих сторон. За первые два месяца действия нормы языковой омбудсмен получил почти 1 тыс. сообщений и жалоб на ее несоблюдение.
Отдельные нормы, в частности, статья о штрафах, будут действительны только с 2022 года.
Статью 23 закона о дубляже фильмов на украинский, которая вступает в силу с сегодняшнего дня, хотели отсрочить – нардепы от "Слуги народа" Евгения Кравчук и Никита Потураев зарегистрировали в парламенте 24 мая проект закона №5554, который предполагал, что статья будет действительна не с 16 июля 2021 года, а через два месяца после снятия карантина.
Как пояснял Потураев, из-за карантина "нет достаточного количества часов развлекательного контента на украинском языке, чтобы с 16 июля выполнять эту норму".
Однако Рада не смогла даже включить в повестку дня этот законопроект.