В Раде отозвали поправки к языковому закону. Нардепы хотели рассмотреть их вместе с выделением средств на реставрацию памятников

Об этом замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сказала в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" 14 июля.
Проект закона 5551-2 предусматривает внесение изменений в госбюджет на 2021 год относительно выделения средств на реставрацию и ремонт памятников культурного наследия. Он был принят в первом чтении 1 июля.
Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк 12 июля заявил, что к этому законопроекту подали правки, предусматривающие внесение изменений в языковое законодательство. Его цитирует пресс-служба партии.
По словам Железняка, речь идет о правках под номерами 13, 14, 16 и 17, при этом первые две идентичны – они выводят создание и показ фильмов и телепрограмм из-под действия языкового законодательства.
"Поправка №16 убирает необходимость действующим госслужащим подтверждать владение украинским языком. Поправка №17 позволяет использовать язык, в частности, нацменьшинств в образовании, а это значит – и обучение на русском языке в школах и университетах", – говорится в релизе.
Рассмотрение законопроекта №5551-2 запланировано на 15 июля.
16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.
Часть положений закона, в частности норма о сдаче экзамена на уровень владения государственным языком при получении украинского гражданства; обязательное использование украинского языка в кино, театрах и музеях, вступит в силу в 2021 году.