В Раде отозвали поправки к языковому закону. Нардепы хотели рассмотреть их вместе с выделением средств на реставрацию памятников

Об этом замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сказала в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" 14 июля.

Проект закона 5551-2 предусматривает внесение изменений в госбюджет на 2021 год относительно выделения средств на реставрацию и ремонт памятников культурного наследия. Он был принят в первом чтении 1 июля.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк 12 июля заявил, что к этому законопроекту подали правки, предусматривающие внесение изменений в языковое законодательство. Его цитирует пресс-служба партии.

По словам Железняка, речь идет о правках под номерами 13, 14, 16 и 17, при этом первые две идентичны – они выводят создание и показ фильмов и телепрограмм из-под действия языкового законодательства.

"Поправка №16 убирает необходимость действующим госслужащим подтверждать владение украинским языком. Поправка №17 позволяет использовать язык, в частности, нацменьшинств в образовании, а это значит – и обучение на русском языке в школах и университетах", – говорится в релизе.

Рассмотрение законопроекта №5551-2 запланировано на 15 июля.