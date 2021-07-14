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В Раде отозвали поправки к языковому закону. Нардепы хотели рассмотреть их вместе с выделением средств на реставрацию памятников

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Нардепы планировали рассмотреть поправки к языковому законодательству 15 июля
Нардепы планировали рассмотреть поправки к языковому законодательству 15 июля
Фото: rada.gov.ua

Народные депутаты отозвали правки к закону о функционирования украинского языка как государственного, которые планировали рассмотреть в ходе второго чтения проекта закона №5551-2 об изменениях в госбюджет.

Об этом замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сказала в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" 14 июля. 

Проект закона 5551-2 предусматривает внесение изменений в госбюджет на 2021 год относительно выделения средств на реставрацию и ремонт памятников культурного наследия. Он был принят в первом чтении 1 июля. 

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк 12 июля заявил, что к этому законопроекту подали правки, предусматривающие внесение изменений в языковое законодательство. Его цитирует пресс-служба партии. 

По словам Железняка, речь идет о правках под номерами 13, 14, 16 и 17, при этом первые две идентичны – они выводят создание и показ фильмов и телепрограмм из-под действия языкового законодательства. 

"Поправка №16 убирает необходимость действующим госслужащим подтверждать владение украинским языком. Поправка №17 позволяет использовать язык, в частности, нацменьшинств в образовании, а это значит – и обучение на русском языке в школах и университетах", – говорится в релизе. 

Рассмотрение законопроекта №5551-2 запланировано на 15 июля. 

Контекст:

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Часть положений закона, в частности норма о сдаче экзамена на уровень владения государственным языком при получении украинского гражданства; обязательное использование украинского языка в кино, театрах и музеях, вступит в силу в 2021 году.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: кино, госбюджет, украинский язык, народные депутаты, законодательство, законопроект, Ярослав Железняк, язык, нардеп
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