Зеленский заявил, что "не совсем" поддерживал языковые квоты на украинском телевидении

"Я знаю, что телевизионщики не удовлетворены тем распределением по квотам на тех или иных каналах. Почему? Потому что вопрос языка – эволюционный. Что касается квотирования, то оно было в Украине революционным и сложным. Я, например, не совсем тогда поддерживал именно такой подход к квотированию", – подчеркнул глава государства

Конкурировать с русскоязычным контентом тяжело, потому что его рынок больше, отметил он. Президент считает, что украиноязычный контент лучше поддерживать налоговыми льготами, а не квотами.

"Надо не что-то там запрещать, я так считал. Давайте сделаем программу, например, на пять лет. Не будем брать налоги со всех компаний, которые производят контент на украинском языке. Хотят на английском, русском, венгерском, польском – пусть делают этот контент и платят все налоги. Вы увидите, как все каналы, все производители, для них это будет эволюционная поддержка, толчок. Вот я считаю, как нам нужно развивать украиноязычную индустрию", – объяснил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что найти справедливость в языковом вопросе сложно.

"Самым справедливым будет не поднимать этот вопрос. Все есть в украинском законодательстве, чтобы мы с вами жили, работали и поддерживали наш язык. Есть какие-то вещи, которые не являются до конца справедливыми с точки зрения международного сообщества, Венецианской комиссии, некоторых стран по закону о языке. Такого, чтобы все были довольны, никогда не будет. А вопрос языка – это такой очень сенситивный вопрос, я считаю, что его просто поднимают на флаг", – заключил Зеленский.