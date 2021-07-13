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Зеленский заявил, что "не совсем" поддерживал языковые квоты на украинском телевидении

Зеленский считает, что найти справедливость в языковом вопросе сложно
Зеленский считает, что найти справедливость в языковом вопросе сложно
Фото: president.gov.ua

Стимулировать качественный украиноязычный контент нужно денежными вложениями и налоговыми льготами. Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский 13 июля на Всеукраинском форуме "Украина 30. Гуманитарная политика", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я знаю, что телевизионщики не удовлетворены тем распределением по квотам на тех или иных каналах. Почему? Потому что вопрос языка – эволюционный. Что касается квотирования, то оно было в Украине революционным и сложным. Я, например, не совсем тогда поддерживал именно такой подход к квотированию", – подчеркнул глава государства

Конкурировать с русскоязычным контентом тяжело, потому что его рынок больше, отметил он. Президент считает, что украиноязычный контент лучше поддерживать налоговыми льготами, а не квотами.

"Надо не что-то там запрещать, я так считал. Давайте сделаем программу, например, на пять лет. Не будем брать налоги со всех компаний, которые производят контент на украинском языке. Хотят на английском, русском, венгерском, польском – пусть делают этот контент и платят все налоги. Вы увидите, как все каналы, все производители, для них это будет эволюционная поддержка, толчок. Вот я считаю, как нам нужно развивать украиноязычную индустрию", – объяснил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что найти справедливость в языковом вопросе сложно.

"Самым справедливым будет не поднимать этот вопрос. Все есть в украинском законодательстве, чтобы мы с вами жили, работали и поддерживали наш язык. Есть какие-то вещи, которые не являются до конца справедливыми с точки зрения международного сообщества, Венецианской комиссии, некоторых стран по закону о языке. Такого, чтобы все были довольны, никогда не будет. А вопрос языка – это такой очень сенситивный вопрос, я считаю, что его просто поднимают на флаг", – заключил Зеленский.

Контекст:

Закон о языковых квотах на телевидении вступил в силу 13 октября 2017 года. Согласно документу, в общем недельном объеме вещания передачи, фильмы и новости на государственном языке должны составлять не менее 75% в каждом из промежутков времени между 7.00 и 18.00, а также между 18.00 и 22.00. Местные и региональные телерадиокомпании должны транслировать не менее 50% эфира на украинском языке. За невыполнение требований телерадиокомпания оплачивает штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора.

Однако в соответствии с законом об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, с 16 июля 2024 года квоты будут изменены: доля украинского языка в эфире общенациональных каналов должна вырасти до 90%, местных – до 80%.

Теги: телевидение, налоги, льготы, украинский язык, лицензия, Владимир Зеленский, квоты, контент
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