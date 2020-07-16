Нацсовет проверит "Радио Шансон" из-за несоблюдения языковых квот

Проверка "Радио Шансон" будет проводиться после завершения карантина, который введен из-за пандемии коронавируса, сообщили в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания Украины.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины на заседании 16 июля назначил внеплановую выездную проверку киевского "Радио Шансон" из-за подозрения в несоблюдении языковых квот. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Мониторинг вещания "Радио Шансон", проведенный 2 июня, зафиксировал, что доля песен на государственном языке, которые звучали в промежутке времени между 15.00 и 22.00, составляла 34%, хотя законодательством предусмотрено, что она должна составлять не менее 35%", – заявили в Нацсовете.

Проверка будет проводиться после завершения карантина, который был введен в Украине из-за эпидемии коронавируса, сказано в сообщении.

8 ноября 2016 года в Украине вступил в силу закон, который обязывает радиостанции выделять часть эфирного времени для песен на украинском языке. В течение первого года с момента вступления документа в силу квота на украиноязычные песни составляла 25%, в течение второго – 30%, с третьего – 35%. За нарушения закона предусмотрен штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора.

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания сообщал, что в 2017 году все общенациональные, региональные и местные радиостанции Украины перевыполняли квоту на украинские песни в эфире в среднем на 13%.