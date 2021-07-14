Министр культуры рассказал, кого нужно штрафовать за неиспользование украинского языка в первую очередь

"Штрафы, на мой взгляд, в первую очередь должны применяться по отношению к чиновникам, депутатам всех уровней, чтобы они своим мощным примером государственным показали, как они прекрасно владеют украинским языком", – сказал Ткаченко.
В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.