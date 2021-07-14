Министр культуры рассказал, кого нужно штрафовать за неиспользование украинского языка в первую очередь

"Штрафы, на мой взгляд, в первую очередь должны применяться по отношению к чиновникам, депутатам всех уровней, чтобы они своим мощным примером государственным показали, как они прекрасно владеют украинским языком", – сказал Ткаченко.

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Видео: Всеукраїнський Форум Україна 30 / YouTube