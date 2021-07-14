Ткаченко: На украинском языке должны говорить все жители Украины, но с удовольствием

"Много лет нас пытались разъединить темой языка. Не получается, хотя попытки продолжаются. Но наша главная цель – это чтобы язык стал общеупотребительным во всех сферах общества. На какой главный вопрос мы попробуем ответить? На украинском языке должны говорить все жители Украины, но с удовольствием", – сказал Ткаченко.
Он также добавил, что задача его и министерства – сделать "нежную украинизацию, потому что речь идет о всем населении Украины".
В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.
С января 2021 года все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей на украинском языке, по просьбе клиента может использоваться другой язык, приемлемый для обеих сторон. За первые два месяца действия нормы языковой омбудсмен получил почти 1 тыс. сообщений и жалоб на ее несоблюдение.
Согласно результатам опроса, проведенного 16–27 февраля Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии, 54% украинцев поддерживают введение обязательного использования государственного украинского языка в сфере обслуживания.
15 июня Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект о введении обязательного дубляжа фильмов на украинский язык.