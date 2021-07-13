Зеленский: Русский язык – не собственность России

Зеленский: Напряжение вызывает все, что связано с Россией Фото: president.gov.ua

"Мы находимся в такой сложной ситуации, в войне. Мы понимаем, какое напряжение вызывает все, что связано с Россией и русским языком. Хотя я считаю, что русский язык – не собственность России", – сказал президент.

Президент привел личный пример о споре в Днепропетровской области с людьми, которые говорили, что "украиноязычные воевали с русскоязычными".

По его словам, языковым вопросом манипулирует Российская Федерация.

"Россия постоянно ищет, где там кто-то наехал на русский язык, как бы это подсветить, подчеркнуть, еще раз намекнуть о расколе в Украине, что тут не война, а гражданская война. О защите русскоязычных. В таких вещах надо быть очень осторожными", – заявил Зеленский.