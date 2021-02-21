Больше половины украинцев дома разговаривают только на украинском языке – опрос

На русском языке дома общаются 23,5% украинцев, согласно результатам опроса Киевского международного института социологии и социологической компании SOCIS.

22,5% украинцев разговаривают дома и на русском, и на украинском Фото: depositphotos.com

52,7% украинцев дома разговаривают только на украинском языке. Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии и социологической компании SOCIS, опубликованные 19 февраля.

23,5% опрошенных сообщили, что общаются дома на русском, еще 22,5% – и на русском, и на украинском. 1,2% опрошенных говорят на другом языке.

Инфографика: socis.kiev.ua

Опрос проводился 11–16 февраля, методом телефонных интервью CATI (computer-assisted telephone interviews) Исследование проводилось по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей; Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), полу, типу поселения (город/село) и разделению страны на регионы. В опросе приняли участие 3000 респондентов. Средняя продолжительность одного интервью составила девять минут. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал) составляет +/- 1,8%.