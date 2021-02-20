"Всралась мне ваша мова". 15-летняя TikTok-блогер попала в "Миротворец" после скандального заявления об украинском языке

В сети завирусилось видео 15-летней TikTok-блогера Лизы Леоненко, которая заявила, что не любит украинский язык и это язык сел. После критики в сети и внесения в базу "Миротворец" подросток извинилась за свои слова.

15-летняя TikTok-блогер Лиза Леоненко опубликовала на своем канале видео, где рассказала о нелюбви к украинскому языку. Сейчас ролик на ее канале недоступен, но 17 февраля его опубликовал в Facebook бывший военный Игорь Колесник.

В ролике блогер говорила, что еще месяц назад опубликовала ролик, где рассказала, что не любит украинский и плохо на нем разговаривает. По словам подростка, после этого на нее посыпались негативные комментарии пользователей соцсети.

"Да всралась мне ваша мова. Если человек не любит этот язык, то зачем на нем разговаривать? Чтобы вы понимали, насколько я предвзято отношусь к украинскому языку: я не буду дружить с тем человеком, который говорит на украинском. Меня очень бесит этот язык, особенно его звучание. Поэтому, маленькие патриотики из своей залупы, из своих сел, отъ...битесь от меня, пожалуйста", – говорила она.

После того, как видео распространилось в соцсетях и СМИ, Леоненко внесли в базу "Миротворец" за "сознательное участие в информационной спецоперации России против Украины".

Кроме того, 18 февраля блогер Мирослав Олешко сообщил, что отец блогера Геннадий Леоненко работает в Государственной службе спецсвязи и защиты информации Украины.

19 февраля Леоненко выпустила очередное видео. На этот раз она записала его на украинском и попросила прощения за все, что ранее говорила об украинском языке.

"Я прошу прощения за негативное высказывание относительно украинского языка. Все в этой жизни делают ошибки, и я не исключение. Это была реакция на оскорбление меня за плохое произношение на украинском языке. На самом деле я хорошо знаю украинский язык, хорошо им владею. Но с небольшим акцентом", – говорит блогер.