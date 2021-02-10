В Киеве уволили кассира, которая на просьбу говорить на украинском ответила: "Началось, бл...дь"

Жительница Киева пожаловалась на кассира супермаркета, так как та отказалась разговаривать с ней на украинском. Впоследствии сотрудницу лишили премии и уволили, а с персоналом провели беседу.

Инцидент случился еще 22 января, однако известность получил только сейчас Фото: depositphotos.com

В киевском супермаркете Novus кассир отказалась говорить с клиенткой на украинском языке. Об этом сообщило 9 февраля издание Kyiv Media со ссылкой на сообщение киевлянки Анны Сокол на ее странице в Facebook. На данный момент ее пост недоступен.

Инцидент случился еще 22 января, однако известным стал только сейчас. В своем посте киевлянка жаловалась, что кассир в ответ на просьбу обслуживать на украинском ответила ей: "Началось, бл...дь".

"Ответ кассира считается приемлемым? За что ваш HR-менеджер получает заработную плату? Или вы хотите унижать украинский? Так у вас это не получится", – возмущалась Анна.

Издание Kyiv Media связалось с киевлянкой Сокол, чтобы узнать, была ли какая-то реакция магазина. Она сообщила, что с ней связалась управляющая магазина и сообщила, что кассирше вынесли строгий выговор, лишили премии и уволили. Также со всем персоналом провели профилактическую беседу.

Скриншот: kyiv.media



16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

16 января 2021 года вступила в силу ст. 30 закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Она предусматривает, что все, кто предоставляет услуги, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

Эксперты по конституционному праву из Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений украинского языкового закона. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в июле 2020-го, что Киев выполнил рекомендации комиссии, писало агентство "Интерфакс-Украина".