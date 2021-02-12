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ЕС призывает Украину внедрить рекомендации Венецианской комиссии к закону о государственном языке – Совет ассоциации

Как Украина, так и Евросоюз во время седьмого заседания Совета ассоциации напомнили об общих ценностях демократии, верховенства права, уважения к международному праву и правам человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам, а также гендерного равенства.

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Украинский языковой закон вступил в силу в 2019 году
Украинский языковой закон вступил в силу в 2019 году
Фото: EPA

Украине стоит внедрить рекомендации Венецианской комиссии к закону о государственном языке, а также принять закон о национальных меньшинствах. Об этом говорится в совместном заявлении по результатам седьмого заседания Совета ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое опубликовано на сайте украинского правительства 12 февраля.

Как Украина, так и Евросоюз напомнили об общих ценностях демократии, верховенства права, уважения к международному праву и правам человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам, а также гендерного равенства.

"Совет ассоциации согласился относительно необходимости обеспечивать уважение в отношении прав, которые уже приобретены лицами, принадлежащими к нацменьшинствам, как это предусмотрено конвенциями ООН и Совета Европы и соответствующими протоколами, недискриминации лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и уважения к разнообразию на основе содержательного диалога с представителями лиц, принадлежащих к нацменьшинствам", – говорится в заявлении.

ЕС подчеркнул необходимость полностью имплементировать рекомендации Венецианской комиссии относительно закона "Об образовании".

"Украинская сторона подчеркнула, что после принятия закона "Об общем среднем образовании" в январе 2020 года с последующим продолжением переходного периода до 2023 года в части внедрения ст. 7 закона об образовании, она выполнила ключевые рекомендации Венецианской комиссии по этому закону. ЕС призывает Украину внедрить рекомендации Венецианской комиссии относительно закона о государственном языке и принять закон о национальных меньшинствах", – заявили в Совете ассоциации.

В 2017 году, после принятия закона "Об образовании", ухудшились отношения Украины и Венгрии. Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине. Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах на Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимает. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.

В Будапеште блокируют заседания комиссии Украина – НАТО на высшем уровне и заявляют, что готовы противостоять евроатлантической интеграции Украины, пока в закон не будут внесены изменения.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов. 

В Венгрии принятый закон посчитали неприемлемым. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто говорил, что этот закон нарушает права венгерского меньшинства в Украине.

Эксперты по конституционному праву из Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений украинского языкового закона. В комиссии отметили, что языковая проблема не должна стать источником межэтнической напряженности в Украине. Как пишет "Европейская правда", рекомендации Венецианской комиссии не имеют юридической силы, однако страны, к которым у нее есть претензии, сталкиваются с международным давлением.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: языковой закон, ассоциация с ЕС, Венецианская комиссия, украинский язык, Соглашение об ассоциации, Евросоюз, закон об образовании
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