Чтобы украинский язык стал доминирующим в обществе, нужно финансирование – Ткаченко

"Продвижение украинского языка невозможно без финансирования. Речь идет не только о моде на общение на украинском, а о конкретной финансовой поддержке, чтобы язык стал доминирующим в обществе", – сказал Ткаченко.

Он добавил, что финансирование украинского языка "поможет перезапустить систему, которая ориентирована на российский рынок".

"Это очень важно, потому что когда мы говорим о языке, мы не должны смещать с фокуса проблемы рынка. Увеличить количество украинской книги, гидов в музеях – это будет стимулировать систему образования. Украинизация всего того, что должно быть модным. Мы должны не только навязывать язык, но и поддерживать и мотивировать людей его изучать", – сказал Ткаченко.

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Видео: Всеукраїнський Форум Україна 30 / YouTube