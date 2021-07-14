Чтобы украинский язык стал доминирующим в обществе, нужно финансирование – Ткаченко

"Продвижение украинского языка невозможно без финансирования. Речь идет не только о моде на общение на украинском, а о конкретной финансовой поддержке, чтобы язык стал доминирующим в обществе", – сказал Ткаченко.
Он добавил, что финансирование украинского языка "поможет перезапустить систему, которая ориентирована на российский рынок".
"Это очень важно, потому что когда мы говорим о языке, мы не должны смещать с фокуса проблемы рынка. Увеличить количество украинской книги, гидов в музеях – это будет стимулировать систему образования. Украинизация всего того, что должно быть модным. Мы должны не только навязывать язык, но и поддерживать и мотивировать людей его изучать", – сказал Ткаченко.
В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.
С января 2021 года все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей на украинском языке, по просьбе клиента может использоваться другой язык, приемлемый для обеих сторон. За первые два месяца действия нормы языковой омбудсмен получил почти 1 тыс. сообщений и жалоб на ее несоблюдение.
Согласно результатам опроса, проведенного 16–27 февраля Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии, 54% украинцев поддерживают введение обязательного использования государственного украинского языка в сфере обслуживания.
15 июня Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект о введении обязательного дубляжа фильмов на украинский язык.