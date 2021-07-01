Президент и министры закон о языке нарушают, киркоровы и басты у нас гастролируют, а "защитники языка" набросились на футболистов – Княжицкий

"Какие-то люди набросились на футболистов за то, что те говорят на русском. Да, и мне хотелось бы, что они разговаривали на украинском. Мне хотелось бы, чтобы все в Украине разговаривали на украинском", – написал Княжицкий.

Он подчеркнул, что помочь этому процессу должно государство, но оно, по словам нардепа, "саботирует".

"Государственная программа поддержки украинского языка до сих пор не принята, хотя закон этого требует, ежемесячно представители власти вносят в парламент законы против украинского языка, на олигархических каналах нарушается закон, киркоровы и басты гастролируют у нас, прославляя агрессора. Но почему-то "защитники языка", которые так смело набросились на футболистов, не набрасываются на всех вышеперечисленных, не требуют выполнять закон от правительства, не протестуют против попыток власти его выхолостить", – отметил Княжицкий.

Он подчеркнул, что закон "не требует от всех граждан уже сегодня везде говорить на украинском", но требует этого от президента и министров, которые закон нарушают.

"Футболистов критиковать, конечно, легче. Безопаснее и провокационнее", – подытожил нардеп.

В то же время он отметил, что руководство Украинской ассоциации футбола и национальной сборной должно понимать, насколько важно для страны, повышения спортивного духа, поддержки болельщиков, чтобы члены команды на официальных мероприятиях пользовались украинским.