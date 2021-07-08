Языковой омбудсмен выступает за санкции против причастных к сворачиванию использования украинского языка на оккупированных территориях

"Уполномоченный напомнил о необходимости мониторинга нарушений языковых прав граждан Украины на оккупированных территориях для обращений к международным организациям и в суды, а также введения санкций и возбуждения уголовных дел в отношении лиц, осуществляющих политику сворачивания сферы использования украинского языка", – говорится в сообщении.

Кремень презентовал Денисовой годовой отчет о состоянии соблюдения закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в 2020 году.

"Сегодня особого внимания требуют защита языковых прав граждан Украины, проживающих в аннексированном Крыму и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, и обеспечение прав жестоязычных лиц на получение информации и услуг украинской жестовой речью", – заявил языковой омбудсмен.