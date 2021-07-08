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Языковой омбудсмен выступает за санкции против причастных к сворачиванию использования украинского языка на оккупированных территориях

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Кремень встретился с Денисовой 8 июля
Кремень встретился с Денисовой 8 июля
Фото: Уповноважений із захисту державної мови / Facebook

Украинский языковой омбудсмен Тарас Кремень выступает за введение санкций и проведение расследования в отношении лиц, которые проводят политику сворачивания сфер использования государственного языка на временно оккупированных территориях. Об этом он заявил на встрече с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой 8 июля, пишет его пресс-служба.

"Уполномоченный напомнил о необходимости мониторинга нарушений языковых прав граждан Украины на оккупированных территориях для обращений к международным организациям и в суды, а также введения санкций и возбуждения уголовных дел в отношении лиц, осуществляющих политику сворачивания сферы использования украинского языка", – говорится в сообщении.

Кремень презентовал Денисовой годовой отчет о состоянии соблюдения закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в 2020 году.

"Сегодня особого внимания требуют защита языковых прав граждан Украины, проживающих в аннексированном Крыму и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, и обеспечение прав жестоязычных лиц на получение информации и услуг украинской жестовой речью", – заявил языковой омбудсмен.

Контекст:

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В марте 2019 года Крымская правозащитная группа сообщала, что в Крыму не осталось ни одной школы с украинским языком обучения. По данным правозащитников, в украинской школе в Феодосии преподавание ведется на русском языке, а украинский оставался как отдельный предмет в некоторых классах. В августе российское информационное агенство ТАСС утверждало, что украинский язык в школах аннексированного Севастополя начали изучать как факультативный предмет.

Глава правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев в декабре 2019 года сообщал, что в аннексированном Россией Крыму официально зарегистрирована только одна школа с изучением украинского языка – в Феодосии, но по факту там украинский не преподают.

В июне 2020 года "Радіо Свобода" сообщало, что террористы "ЛНР" полностью исключают украинский язык и литературу из школьной программы с сентября 2020 года. Перед этим, в марте 2020 года, такие же правила ввели террористы "ДНР". Ученики могут изучать украинский в формате факультатива, но желающих должно быть более чем половина в классе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Крым, Луганская область, Донецкая область, Людмила Денисова, языковой закон, украинский язык, омбудсмен, ОРДЛО, Тарас Кремень
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