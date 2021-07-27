В Офисе президента рассказали, почему на самом деле Green Grey отстранили от участия в концерте ко Дню Независимости

Green Grey планировали выступить на концерте ко Дню Независимости с песней "Под дождем" Фото: андрей яценко / Facebook

В заявлении пресс-службы отмечается, что некорректна сама форма выражения позиции со стороны Муравицкого.

Речь идет о публикации двух роликов, размещенных 20 июля на странице музыканта в Instagram – на первом видео артист показал оскорбительный жест, а на втором сымитировал рвотные позывы, комментируя поправки к языковому закону.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MURIK GREEN GREY (@murik_greengrey)

Также представители ОП назвали непродуктивным желанием музыкантов из Green Grey привлечь к себе внимание на конфликте, который считают "раздутым".