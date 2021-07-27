Бульвар Шоубиз
 
27 июля, 2021
 
Новости

В Офисе президента рассказали, почему на самом деле Green Grey отстранили от участия в концерте ко Дню Независимости

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Green Grey планировали выступить на концерте ко Дню Независимости с песней "Под дождем"
Green Grey планировали выступить на концерте ко Дню Независимости с песней "Под дождем"
Фото: андрей яценко / Facebook

Переговоры с украинской группой Green Grey об участии в концерте, посвященном 30-летию со Дня Независимости Украины, велись до того, как участник коллектива Дмитрий Муравицкий "некорректно" высказался в публичном пространстве о своем отношении к языковому закону. Об этом 27 июля агентству УНИАН сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины, комментируя заявление участника коллектива Андрея Яценко, известного как Diezel, о том, что причиной отстранения от участия в концерте является русскоязычный репертуар группы.

В заявлении пресс-службы отмечается, что некорректна сама форма выражения позиции со стороны Муравицкого.

Речь идет о публикации двух роликов, размещенных 20 июля на странице музыканта в Instagram – на первом видео артист показал оскорбительный жест, а на втором сымитировал рвотные позывы, комментируя поправки к языковому закону.

Также представители ОП назвали непродуктивным желанием музыкантов из Green Grey привлечь к себе внимание на конфликте, который считают "раздутым".

Контекст:

Рок-группа Green Grey была основана весной 1993 года. Музыканты ежегодно отмечают день рождения группы 30 мая. За годы существования коллектива было выпущено шесть студийных и один концертный альбом.

День Независимости Украины отмечается 24 августа. В 2021 году страна будет праздновать 30-ю годовщину со дня провозглашения независимости.

27 июля Diezel из Green Grey заявил, что коллектив в конце мая коллектив получил предложение от Офиса президента принять участие в концерте, посвященном 30-летию со Дня Независимости Украины, но спустя время музыканты узнали, что исключены из списка участников. По мнению Яценко, причиной отстранения от участия в концерте стало то, что они "не вписываются в концепцию праздника" из-за своих песен на русском языке.

В свою очередь пользователи сети предположили, что отстранение могло быть связано с позицией второго участника группы Муравицкого относительно поправок к языковому закону, которые касаются дубляжа фильмов.

Теги: концерт, День Независимости, скандал, Green Grey, Офис президента Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Режиссер Владимир Прудкин: Нам не надо думать, как ответить на вопрос: "Чей Крым?" и искать какие-то обходные пути. Слава Украине!
Режиссер Владимир Прудкин: Нам не надо думать, как ответить на вопрос: "Чей Крым?" и искать какие-то обходные пути. Слава Украине!
Олимпиада 2020. Когда начинается, где смотреть, какие шансы у украинских спортсменов
Олимпиада 2020. Когда начинается, где смотреть, какие шансы у украинских спортсменов
Обещание санкций, продление транзита, инвестиции в Украину. Заявление США и Германии по "Северному потоку – 2". Полный текст
Обещание санкций, продление транзита, инвестиции в Украину. Заявление США и Германии по "Северному потоку – 2". Полный текст
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Тонкие блины на кефире с дырочками. Рецепт
  Тонкие блины на кефире с дырочками. Рецепт
"Папины глазки". 48-летний Максим Виторган показал 25-летнюю дочь
"Папины глазки". 48-летний Максим Виторган показал 25-летнюю дочь
В Офисе президента рассказали, почему на самом деле Green Grey отстранили от участия в концерте ко Дню Независимости
В Офисе президента рассказали, почему на самом деле Green Grey отстранили от участия в концерте ко Дню Независимости
Дорофеева в бикини попрыгала перед камерой. Видео
Дорофеева в бикини попрыгала перед камерой. Видео
"Всегда стараюсь быть на волне моды". Успенской вручили премию Fashion Diva
"Всегда стараюсь быть на волне моды". Успенской вручили премию Fashion Diva
Diezel из Green Grey заявил, что группу отстранили от концерта ко Дню Независимости из-за песен на русском языке
Diezel из Green Grey заявил, что группу отстранили от концерта ко Дню Независимости из-за песен на русском языке
"Для меня служебный роман – негативный опыт". Булитко после постельного фото с коллегой рассказала о разрушенных семьях и сплетнях
"Для меня служебный роман – негативный опыт". Булитко после постельного фото с коллегой рассказала о разрушенных семьях и сплетнях
"Сдохнем от скуки!" Оля Полякова отправилась на отдых во Францию на виллу российской блогерши-миллионерши
"Сдохнем от скуки!" Оля Полякова отправилась на отдых во Францию на виллу российской блогерши-миллионерши
47-летняя Екатерина Волкова вставила новые зубы и сделала инъекцию ботокса. Фото
47-летняя Екатерина Волкова вставила новые зубы и сделала инъекцию ботокса. Фото
"Важно вместе и не дома". Министр Федоров объяснил, почему надо брать с собой ребенка во все путешествия
"Важно вместе и не дома". Министр Федоров объяснил, почему надо брать с собой ребенка во все путешествия
"Платье очень стройнит", "Прямо не узнать". Орбакайте снялась в просвечивающемся наряде и куртке-косухе
"Платье очень стройнит", "Прямо не узнать". Орбакайте снялась в просвечивающемся наряде и куртке-косухе
27 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
27 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"Ротару в молодости", "Подумал, что Ефросинина". Ласточкин взорвал сеть, переодевшись в девушку
"Ротару в молодости", "Подумал, что Ефросинина". Ласточкин взорвал сеть, переодевшись в девушку
"Зачем на травке тапки?", "Я тоже любил спать под пальмой". В сети комментируют свежее фото Волочковой в полотенце
"Зачем на травке тапки?", "Я тоже любил спать под пальмой". В сети комментируют свежее фото Волочковой в полотенце
Стало известно, какое место в очереди на британский престол заняла дочь герцога и герцогини Сассекских Лилибет
Стало известно, какое место в очереди на британский престол заняла дочь герцога и герцогини Сассекских Лилибет
27 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
27 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS