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Парад к 30-летию независимости Украины. В Минобороны рассказали о предварительных планах

На 30-ю годовщину независимости Украины в Киеве хотят устроить речной военный парад на Днепре, а в параде на суше привлечь более 4 тыс. военных.

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Последний раз военный парад в Киеве был проведен 24 августа 2018 года
Последний раз военный парад в Киеве был проведен 24 августа 2018 года
Фото: EPA

В Украине началось обсуждение того, как пройдет военный парад на День Независимости Украины 24 августа 2021 года. Планируется, что на 30-летие независимости пригласят высокопоставленных зарубежных гостей, в том числе генсека НАТО Йенса Столтенберга, говорится на сайте Минобороны.

По предварительному замыслу, к мероприятию планируется привлечь 27 парадных расчетов общей численностью более 4 тыс. человек. Из них 19 парадных расчетов будут составлять Вооруженные силы Украины, восемь "коробок" – от других составляющих сектора безопасности и обороны. Предполагается, что парадные расчеты пройдут новым строевым шагом.

Также для нынешнего парада предлагают привлечь около 250 единиц вооружения, военной и специальной техники и более 50 летательных аппаратов. Планируется продемонстрировать новейшие разработки, среди которых реактивные системы залпового огня "Ольха", "Нептун", оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром" и другие новые и модернизированные образцы отечественного и зарубежных оборонных комплексов, беспилотник "Байрактар".

На Михайловской площади Киева будет развернута выставка военной техники и вооружения ВСУ.

Кроме того, демонстрационные мероприятия Военно-морских сил пройдут в Одессе, куда приглашены представители флотов государств-партнеров. А в Киеве рассматривается вариант проведения речного военного парада на Днепре.

На нынешний парад планируется пригласить руководителей оборонных ведомств и руководителей военных подразделений государств-партнеров, а также генерального секретаря НАТО Йенса Столтеберга и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Сейчас это предварительные идеи, предложения, замыслы. Подразделения Вооруженных сил Украины, которые планируется привлечь к участию в параде войск к 30-летнему юбилею независимости, готовы начать подготовку и тренировки уже в конце февраля", – добавили в министерстве.

30-ю годовщину независимости в Украине будут отмечать 24 августа 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил посетить Киев в это время канцлера Германии Ангелу Меркель во время беседы 15 января. Намерение приехать в Украину на празднование Дня Независимости уже подтвердил вселенский патриарх Варфоломей – он принял приглашение главы государства.

Последний раз военный парад в Киеве был проведен 24 августа 2018 года. В нем приняли участие 250 единиц техники, 4,5 тыс. военных и 18 иностранных делегаций, в числе которых 300 военнослужащих вооруженных сил других стран. Впервые по Крещатику прошли женщины-военнослужащие и была задействована авиация. На параде, помимо украинской военной техники, был представлен американский противотанковый ракетный комплекс Javelin.

После избрания Зеленского президентом формат празднования Дня Независимости изменился. В 2019 году на Крещатике и Майдане Незалежности состоялись концерт и награждение военнослужащих, учителей и спортсменов. В 2020 году торжества прошли на Софийской и Михайловской площадях: украинские звезды шоу-бизнеса исполнили попурри из самых известных хитов, написанных за 29 лет независимости, а президент вручил награды военнослужащим, медикам, ученым и учителям. В течение двух последних лет в Киеве проходил альтернативный Марш защитников Украины, в организации которого власти не участвовали.

В августе 2020 года Зеленский заявил, что проводить военные парады в Киеве сейчас неуместно, а техника должна находиться в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Тогда он пообещал провести парад в Украине после установления прочного мира на Донбассе.

Теги: Украина, Йенс Столтенберг, Министерство обороны Украины, День Независимости, парад, Жозеп Боррель
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