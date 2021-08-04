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Нацгвардия провела первую репетицию парада ко Дню Независимости – на взлетной полосе и с собаками. Фоторепортаж

Сегодня 21.19
3 августа на взлетной полосе ГП "Антонов" прошла первая репетиция парадных расчетов Нацгвардии к параду войск по случаю 30-й годовщины Дня Независимости Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Нацгвардии. Участие в репетиции приняли тысячи военнослужащих и сотрудников силовых структур. Также привлекли кинологов со служебными собаками. Предполагается, что в этом году парадные расчеты пройдут по Крещатику новым строевым шагом. Теперь ногу во время движения положено поднимать на 10−15 см (на 5 см ниже прежнего стандарта).
Теги: военные, Национальная гвардия, День Независимости, Антонов, парад, кинологи, собаки, военнослужащий, войска
 

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