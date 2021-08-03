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В Офисе президента рассказали, когда определят тарифы на электроэнергию для населения Украины

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Никифоров: Резкого повышения тарифов на электроэнергию не будет
Никифоров: Резкого повышения тарифов на электроэнергию не будет
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Размер тарифов на электроэнергию для населения определят ко Дню Независимости Украины, 24 августа. Об этом сказал пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров на брифинге 3 августа, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"От имени президента хочу сказать, что резкого повышения тарифов на электроэнергию, чем сейчас активно пытаются запугать, не будет. Для многих этого не будет вообще. Зеленский прекрасно понимает, что есть слои населения, которым нынешние тарифы непосильны", – сказал Никифоров. 

Правительство и Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), прорабатывают вопрос, какими должны быть тарифы на электроэнергию для населения, пояснил он.

"Я думаю, ко Дню Независимости [Украины] – может, и ранее – увидим, кто и сколько должен платить. Резкого роста тарифов мы не увидим", – заключил пресс-секретарь президента.

Контекст:

Кабинет Министров Украины на заседании 28 июля зафиксировал до 31 августа действующий тариф на электроэнергию на уровне 1,68 грн/кВт-час.

В конце 2020 года правительство отменило льготный тариф в 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт-час для бытовых потребителей. С 1 января 2021 года население платит за всю потребленную электроэнергию по единому тарифу.

До этого цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года, писал портал ExPro. Они составляли 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт-час и 1,68 грн/кВт-час на остальной объем месячного потребления.

По мнению Зеленского, для некоторых категорий цены должны быть ниже 1,68 грн/кВт-час.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, тариф для населения в декабре 2020 года не покрывал затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65–70 млрд грн.

Идею украинского правительства приблизить бытовые тарифы на электроэнергию к рыночно обоснованному уровню поддержали секретариат Энергетического сообщества и Еврокомиссия. В отчете Еврокомиссии за I квартал 2021 года говорится, что цена на электроэнергию для населения в Украине в четыре – семь раз ниже, чем в Европе.

Теги: тарифы, электроэнергия, День Независимости, НКРЭКУ, Сергей Никифоров
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