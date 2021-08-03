В Офисе президента рассказали, когда определят тарифы на электроэнергию для населения Украины

Никифоров: Резкого повышения тарифов на электроэнергию не будет Фото: Офіс Президента України / Facebook

"От имени президента хочу сказать, что резкого повышения тарифов на электроэнергию, чем сейчас активно пытаются запугать, не будет. Для многих этого не будет вообще. Зеленский прекрасно понимает, что есть слои населения, которым нынешние тарифы непосильны", – сказал Никифоров.

Правительство и Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), прорабатывают вопрос, какими должны быть тарифы на электроэнергию для населения, пояснил он.

"Я думаю, ко Дню Независимости [Украины] – может, и ранее – увидим, кто и сколько должен платить. Резкого роста тарифов мы не увидим", – заключил пресс-секретарь президента.