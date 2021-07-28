Шахов: Новое повышение тарифов на электроэнергию приведет к стремительному увеличению долгов населения

Сергей Шахов: Максимальный тариф для потребителей электроэнергии (более 500 кВт-ч в месяц) может составлять 3,4 грн/кВт-час. Тарифов для других объемов потребления правительство пока на называет Фото: nashkray.org

"Только в январе задолженность за электроэнергию выросла на 1,6 млрд грн. В общем за отопительный сезон долг населения за электроэнергию вырос в 1,6 раза (+2,8 млрд грн) – с 5 млрд грн до 7,8 млрд грн. Такое стремительное увеличение долгов означает прежде всего то, что тарифы не соответствуют фактическим доходам населения, а субсидии получают не все, кто в них нуждается", – сказал политик.

Он отметил, что Кабмин не предупреждает население о том, каким будет новый тариф.

"Пока известны только формула и то, что цифра в платежках может вырасти в два раза. Тариф будет отличаться в зависимости от того, какой объем электроэнергии будет использовать потребитель в течение месяца. Чем меньше объем потребления, тем ниже тариф, чем больше – тем дороже. Максимальный тариф для потребителей электроэнергии (более 500 кВт-ч в месяц) может составлять 3,4 грн/кВт-час. Тарифов для других объемов потребления правительство пока на называет", – подчеркнул Шахов.

В партии добавили, что необходимо до конца года оставить действующий тариф на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн/кВт-час, ввести действенный механизм реструктуризации долгов за коммунальные услуги среди бытовых потребителей, а повышение тарифов должно сопровождаться ростом субсидий.

"Иначе будет увеличиваться только задолженность за потребленную электроэнергию. Чем дороже электроэнергия, тем меньше украинцев могут себе позволить платить за нее", – сказано в заявлении.