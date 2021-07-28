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Шахов: Новое повышение тарифов на электроэнергию приведет к стремительному увеличению долгов населения

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Сергей Шахов: Максимальный тариф для потребителей электроэнергии (более 500 кВт-ч в месяц) может составлять 3,4 грн/кВт-час. Тарифов для других объемов потребления правительство пока на называет
Сергей Шахов: Максимальный тариф для потребителей электроэнергии (более 500 кВт-ч в месяц) может составлять 3,4 грн/кВт-час. Тарифов для других объемов потребления правительство пока на называет
Фото: nashkray.org

Если в Украине для населения будут повышены тарифы на электроэнергию, долги бытовых потребителей будут только расти, заявил народный депутат, сопредседатель политической партии "Наш край" Сергей Шахов. Об этом 28 июля пишет официальный сайт политической силы.

"Только в январе задолженность за электроэнергию выросла на 1,6 млрд грн. В общем за отопительный сезон долг населения за электроэнергию вырос в 1,6 раза (+2,8 млрд грн) – с 5 млрд грн до 7,8 млрд грн. Такое стремительное увеличение долгов означает прежде всего то, что тарифы не соответствуют фактическим доходам населения, а субсидии получают не все, кто в них нуждается", – сказал политик.

Он отметил, что Кабмин не предупреждает население о том, каким будет новый тариф.

"Пока известны только формула и то, что цифра в платежках может вырасти в два раза. Тариф будет отличаться в зависимости от того, какой объем электроэнергии будет использовать потребитель в течение месяца. Чем меньше объем потребления, тем ниже тариф, чем больше – тем дороже. Максимальный тариф для потребителей электроэнергии (более 500 кВт-ч в месяц) может составлять 3,4 грн/кВт-час. Тарифов для других объемов потребления правительство пока на называет", – подчеркнул Шахов.

В партии добавили, что необходимо до конца года оставить действующий тариф на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн/кВт-час, ввести действенный механизм реструктуризации долгов за коммунальные услуги среди бытовых потребителей, а повышение тарифов должно сопровождаться ростом субсидий.

"Иначе будет увеличиваться только задолженность за потребленную электроэнергию. Чем дороже электроэнергия, тем меньше украинцев могут себе позволить платить за нее", – сказано в заявлении.

Контекст:

Кабинет Министров Украины на заседании 28 июля зафиксировал до 31 августа действующий тариф на электроэнергию на уровне 1,68 грн/кВт-час.

В конце 2020 года правительство отменило льготный тариф в 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт-час для бытовых потребителей. С 1 января 2021 года население платит за всю потребленную электроэнергию по единому тарифу.

До этого цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года, писал портал ExPro. Они составляли 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт-час и 1,68 грн/кВт-час на остальной объем месячного потребления.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, для некоторых категорий цены должны быть ниже 1,68 грн/кВт-час.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, тариф для населения в декабре 2020 года не покрывал затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65–70 млрд грн.

Идею украинского правительства приблизить бытовые тарифы на электроэнергию к рыночно обоснованному уровню поддержали секретариат Энергетического сообщества и Еврокомиссия. В отчете Еврокомиссии за I квартал 2021 года говорится, что цена на электроэнергию для населения в Украине в четыре – семь раз ниже, чем в Европе.

Теги: Кабинет Министров, энергетика, цены, тарифы, электроэнергия, субсидии, Наш край, Сергей Шахов
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