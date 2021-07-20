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В "Центрэнерго" заявили о критической ситуации на рынке электроэнергии и вероятности срыва подготовки к зиме

Операторы тепловых электростанций призывали НКРЭКУ решить проблему с манипуляциями на рынке электроэнергии
Операторы тепловых электростанций призывали НКРЭКУ решить проблему с манипуляциями на рынке электроэнергии
Фото: depositphotos.com

В ПАО "Центрэнерго" сообщили, что контрагенты по двусторонним договорам массово отказываются выполнять свои обязательства по отбору электроэнергии, это привело к снижению денежных поступлений и поставило под угрозу ремонтную программу и подготовку к отопительному сезону. Об этом 19 июля со ссылкой на пресс-службу "Центрэнерго" написало агентство LIGA.net.

Из-за недостатка средств компания не может выполнять свою ремонтную программу и накапливать достаточные запасы угля на складах. В "Центрэнерго" подчеркнули, что являются единственным гарантированным потребителем угля государственных шахт, поэтому несут значительные расходы по первоочередным расчетам за полученный уголь.

Также в пресс-службе сообщили, что энергоблоки ТЭС компании все чаще привлекают к обеспечению операционной безопасности объединенной энергетической системы (ОЭС) Украины.

"При этом состав вовлеченного в работу оборудования значительно превышает предусмотренные прогнозным балансом электроэнергии ОЭС Украины на 2021 год", – цитирует агентство сообщение компании.

Сейчас в ремонт выведены девять энергоблоков частной теплогенерации, добавили в "Центрэнерго".

"В отличие от частных тепловых генераций ПАО "Центрэнерго", как генерация, 78% акций которой принадлежит государству, не имеет возможности выводить блоки в аварийный ремонт", – заявили в пресс-службе.

Контекст:

Операторы тепловых электростанций призывали Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, решить проблему с манипуляциями трейдеров-спекулянтов на рынке электроэнергии, которые ставят под угрозу дальнейшую работу генерирующих компаний. Такое заявление публиковала государственная компания "Центрэнерго" в своем Facebook, а частная "ДТЭК Энерго" – в распространенном в СМИ релизе, который цитирует "РБК-Украина".

Электроэнергия на оптовом рынке 2 июля продавалась по 37,7 коп./кВт-час, об этом свидетельствуют данные "Оператора рынка", опубликованные в Telegram. "РБК-Украина" писало, что это самая низкая цена, которая была зафиксирована на рынке.

Вечером 2 июля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обнародовала заявление, в котором сообщила, что на рынке электроэнергии "на сутки вперед" (РСВ) резко снизилась цена из-за смещения спроса на рынок прямых двусторонних договоров. НКРЭКУ отметила, что это связано с "избыточной властью отдельных игроков". "РБК-Украина" пишет, что производители электроэнергии увеличили объем продаж по двусторонним договорам из-за ценовых махинаций трейдеров на РСВ.

При этом НКРЭКУ не приняла план Минэнерго по прекращению махинаций на рынке электроэнергии и предложила свои меры, которые не дали эффекта, сказано в заявлении государственной компании "Энергоатом", опубликованном 3 июня на официальном сайте.

"Главком" писал, что в мае цена на оптовом рынке электроэнергии уже опускалась до рекордно низкого на тот момент значения – в отдельные дни цены падали до 43–44 коп./кВт-час. "Причиной стали махинации группы трейдеров. НКРЭКУ официально признала махинации лишь 2 июня под давлением Министерства энергетики. Однако комиссия официально отказалась менять правила работы рынка для прекращения таких махинаций, ограничившись намерением в ручном режиме следовать за трейдерами. Все предложения Министерства энергетики комиссией были проигнорированы", – отмечало издание.

Теги: уголь, энергетика, отопление, отопительный сезон, электроэнергия, ТЭС, Центрэнерго, НКРЭКУ, электростанция
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