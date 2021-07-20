В "Центрэнерго" заявили о критической ситуации на рынке электроэнергии и вероятности срыва подготовки к зиме

Из-за недостатка средств компания не может выполнять свою ремонтную программу и накапливать достаточные запасы угля на складах. В "Центрэнерго" подчеркнули, что являются единственным гарантированным потребителем угля государственных шахт, поэтому несут значительные расходы по первоочередным расчетам за полученный уголь.

Также в пресс-службе сообщили, что энергоблоки ТЭС компании все чаще привлекают к обеспечению операционной безопасности объединенной энергетической системы (ОЭС) Украины.

"При этом состав вовлеченного в работу оборудования значительно превышает предусмотренные прогнозным балансом электроэнергии ОЭС Украины на 2021 год", – цитирует агентство сообщение компании.

Сейчас в ремонт выведены девять энергоблоков частной теплогенерации, добавили в "Центрэнерго".

"В отличие от частных тепловых генераций ПАО "Центрэнерго", как генерация, 78% акций которой принадлежит государству, не имеет возможности выводить блоки в аварийный ремонт", – заявили в пресс-службе.