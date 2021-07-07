Манипуляции трейдеров угрожают дальнейшей работе ТЭС – заявления "Центрэнерго" и ДТЭК

Себестоимость электроэнергии при нынешнем уровне цены не покрывается ни одной генерацией, тем более тепловой, заявили в "Донбассэнерго" Фото: delo.ua

"Существенно усложнили ситуацию в энергетике и довели ее до угрожающей последние тенденции, связанные с ценовыми манипуляциями трейдеров спекулянтов на "рынке на сутки вперед" (РСВ), а также бездействие в этом вопросе НКРЭКУ как регулятора рынка. В частности, ряд трейдеров спекулянтов продолжали скупать на рынке электроэнергию, не имея при этом контрактов с конечными потребителями", – сказано в сообщении "ДТЭК Энерго".

Из-за ситуации на рынке тепловые станции рискуют не подготовиться к отопительному сезону, для которого нужно закупить топливо и отремонтировать оборудование, подчеркнули в компании.

По данным ДТЭК, манипуляции на рынке привели к существенному снижению цены на РСВ – цены опустились с 1362 грн за МВт-ч в июне до 765 грн/МВт-ч за семь дней июля. 3 июля цена снижалась до 378 грн/МВт-ч. При этом себестоимость производства электроэнергии тепловых станций составляет около 1550–1600 грн/МВт-ч и в итоге в июле станции "ДТЭК Энерго" несут около 40 млн грн убытков ежедневно.

"Такие дисбалансы, нестабильность и ручное управление ценообразованием в отрасли, что мы наблюдаем в последнее время, угрожают тем, что прогнозный убыток ТЭЦ и ТЭС по итогам 2021 года, при отсутствии изменений в рыночных условиях составит, по разным подсчетам, около -13,6 млрд грн по операционной деятельности", – подсчитали в "ДТЭК Энерго".

В "Центрэнерго" считают, что подведение трейдеров на рынке угрожает национальной безопасности Украины.

"Наша компания считает, что такие действия контрагентов является угрозой для национальной безопасности страны, такие действия приведут к срыву подготовки к осенне-зимнему периоду 2021–2022 и социальному взрыву со стороны шахтеров, у которых появится задолженность по заработной плате", – сказано в сообщении.

Компании призвали НКРЭКУ и Минэнерго срочно вмешаться в ситуацию, иначе они не смогут работать.

"Как результат, когда тепловая генерация не сможет обеспечивать производство электроэнергии, единственным вариантом останется открытие импорта электроэнергии из России и Беларуси. Использование российской и белорусской электроэнергии – это прямая угроза энергобезопасности Украины", – говорится в заявлении.

6 июля еще один оператор ТЭС – компания "Донбассэнерго" – сообщила о "дефолтном" статусе из-за невозможности оплачивать услуги системного оператора. Компания полностью прекратила производство электроэнергии.

"Себестоимость электроэнергии при таком уровне цены не покрывается ни одной генерацией, тем более тепловой, которая ежедневно поставляет в систему от 2,7 до 5,6 ГВт электроэнергии. Все производители в настоящее время терпят катастрофические убытки, особенно в условиях растущей цены на топливо", – сказано в сообщении компании.