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ДЕНЬГИ

Манипуляции трейдеров угрожают дальнейшей работе ТЭС – заявления "Центрэнерго" и ДТЭК

Себестоимость электроэнергии при нынешнем уровне цены не покрывается ни одной генерацией, тем более тепловой, заявили в "Донбассэнерго"
Себестоимость электроэнергии при нынешнем уровне цены не покрывается ни одной генерацией, тем более тепловой, заявили в "Донбассэнерго"
Фото: delo.ua

Операторы тепловых электростанций призвали Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, решить проблему с манипуляциями трейдеров-спекулянтов на рынке электроэнергии, которые ставят под угрозу дальнейшую работу генерирующих компаний. Такое заявление опубликовала государственная компания "Центрэнерго" в своем Facebook, а частная "ДТЭК Энерго" – в распространенном в СМИ релизе, который цитирует "РБК-Украина".

"Существенно усложнили ситуацию в энергетике и довели ее до угрожающей последние тенденции, связанные с ценовыми манипуляциями трейдеров спекулянтов на "рынке на сутки вперед" (РСВ), а также бездействие в этом вопросе НКРЭКУ как регулятора рынка. В частности, ряд трейдеров спекулянтов продолжали скупать на рынке электроэнергию, не имея при этом контрактов с конечными потребителями", – сказано в сообщении "ДТЭК Энерго".

Из-за ситуации на рынке тепловые станции рискуют не подготовиться к отопительному сезону, для которого нужно закупить топливо и отремонтировать оборудование, подчеркнули в компании.  

По данным ДТЭК, манипуляции на рынке привели к существенному снижению цены на РСВ –  цены опустились с 1362 грн за МВт-ч в июне до 765 грн/МВт-ч за семь дней июля. 3 июля цена снижалась до 378 грн/МВт-ч. При этом себестоимость производства электроэнергии тепловых станций составляет около 1550–1600 грн/МВт-ч и в итоге в июле станции "ДТЭК Энерго" несут около 40 млн грн убытков ежедневно.

"Такие дисбалансы, нестабильность и ручное управление ценообразованием в отрасли, что мы наблюдаем в последнее время, угрожают тем, что прогнозный убыток ТЭЦ и ТЭС по итогам 2021 года, при отсутствии изменений в рыночных условиях составит, по разным подсчетам, около -13,6 млрд грн по операционной деятельности", – подсчитали в "ДТЭК Энерго".

В "Центрэнерго" считают, что подведение трейдеров на рынке угрожает национальной безопасности Украины.

"Наша компания считает, что такие действия контрагентов является угрозой для национальной безопасности страны, такие действия приведут к срыву подготовки к осенне-зимнему периоду 2021–2022 и социальному взрыву со стороны шахтеров, у которых появится задолженность по заработной плате", – сказано в сообщении.

Компании призвали НКРЭКУ и Минэнерго срочно вмешаться в ситуацию, иначе они не смогут работать.

"Как результат, когда тепловая генерация не сможет обеспечивать производство электроэнергии, единственным вариантом останется открытие импорта электроэнергии из России и Беларуси. Использование российской и белорусской электроэнергии – это прямая угроза энергобезопасности Украины", – говорится в заявлении.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=337088928053474&id=103642198064816

6 июля еще один оператор ТЭС – компания "Донбассэнерго" – сообщила о "дефолтном" статусе из-за невозможности оплачивать услуги системного оператора. Компания полностью прекратила производство электроэнергии.

"Себестоимость электроэнергии при таком уровне цены не покрывается ни одной генерацией, тем более тепловой, которая ежедневно поставляет в систему от 2,7 до 5,6 ГВт электроэнергии. Все производители в настоящее время терпят катастрофические убытки, особенно в условиях растущей цены на топливо", – сказано в сообщении компании.

Контекст:

Электроэнергия на оптовом рынке продавалась по 37,7 коп./кВт-час, об этом свидетельствуют данные "Оператора рынка", опубликованные в Telegram. "РБК-Украина" писало, что это самая низкая цена, которая была зафиксирована на рынке.

2 июля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обнародовала заявление, в котором сообщила, что на рынке электроэнергии "на сутки вперед" (РСВ) резко снизилась цена из-за смещения спроса на рынок прямых двусторонних договоров. НКРЭКУ отметила, что это связано с "избыточной властью отдельных игроков". "РБК-Украина" пишет, что производители электроэнергии увеличили объем продаж по двусторонним договорам из-за ценовых махинаций трейдеров на РСВ.

НКРЭКУ не приняла план Минэнерго по прекращению махинаций на рынке электроэнергии и предложила свои меры, которые не дали эффекта, сказано в заявлении государственной компании "Энергоатом", опубликованном 3 июня на официальном сайте.

"Главком" писал, что в мае цена на оптовом рынке электроэнергии опустилась до рекордно низкого на тот момент значения – в отдельные дни цены падали до 43–44 коп./кВт-час.

"Причиной стали махинации группы трейдеров. НКРЭКУ официально признала махинации лишь 2 июня под давлением Министерства энергетики. Однако комиссия официально отказалась менять правила работы рынка для прекращения таких махинаций, ограничившись намерением в ручном режиме следовать за трейдерами. Все предложения Министерства энергетики комиссией были проигнорированы", – отмечало издание.

Теги: энергетика, цены, шахтеры, ДТЭК, электроэнергия, ТЭС, Донбассэнерго, Центрэнерго, НКРЭКУ, убытки, рынок, энергобезопасность, электростанция, цена
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