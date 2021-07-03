Оптовая цена на электроэнергию достигла исторического минимума – СМИ

Агентство отмечает, что причиной аномального обвала цен, по мнению руководства государственной компании "Центрэнерго" и частной ДТЭК, стали махинации трейдеров, специализирующихся на перепродаже электроэнергии государственных АЭС.

"Из-за махинаций трейдеров, которые участники рынка связывают с руководством НКРЭКУ, оптовые цены упали до уровня в два-три раза ниже себестоимости АЭС", – сказано в сообщении "РБК-Украина".

Контекст:

2 июля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обнародовала заявление, в котором сообщила, что на рынке электроэнергии "на сутки вперед" (РСВ) резко снизилась цена из-за смещения спроса на рынок прямых двусторонних договоров. НКРЭКУ отметила, что это связано с "избыточной властью отдельных игроков". "РБК-Украина" пишет, что производители электроэнергии увеличили объем продаж по двусторонним договорам из-за ценовых махинаций трейдеров на РСВ.

НКРЭКУ не приняла план Минэнерго по прекращению махинаций на рынке электроэнергии и предложила свои меры, которые не дали эффекта, сказано в заявлении государственной компании "Энергоатом", опубликованном 3 июня на официальном сайте.

"Главком" писал, что в мае цена на оптовом рынке электроэнергии опустилась до рекордно низкого на тот момент значения – в отдельные дни цены падали до 43–44 коп./кВт-час.

"Причиной стали махинации группы трейдеров. НКРЭКУ официально признала махинации лишь 2 июня под давлением Министерства энергетики. Однако комиссия официально отказалась менять правила работы рынка для прекращения таких махинаций, ограничившись намерением в ручном режиме следовать за трейдерами. Все предложения Министерства энергетики комиссией были проигнорированы", – отмечало издание.