Действующую цену на электроэнергию для украинцев Кабмин оставил прежней еще на месяц

В решении правительства указано, что эта фиксированная цена будет действовать не до 30 июня, как было предусмотрено ранее, а до 31 июля.
Продление срока действия существующей модели возложения специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка электрической энергии инициировало Министерство энергетики.
"Новая модель ПСО должна реализовать две главные задачи: защитить социально уязвимые слои населения путем снижения и прогнозируемости тарифа, а также обеспечить предприятиям генерации возможность для модернизации производственных мощностей и стабильной работы. Для реализации этих задач необходимо определить точную сумму средств, в которой сейчас нуждается рынок. И крайне важно, чтобы рынок функционировал стабильно", – говорилось в заявлении министерства от 25 июня.
В ведомстве отметили, что ситуация, которая сложилась на рынке электроэнергии в мае – июне, "полностью искажает возможность адекватного прогнозирования модели финансово стабильной работы для участников ПСО".
Министр энергетики Герман Галущенко обещал презентовать новую модель ПСО в июне. Он анонсировал, что граждане, которые потребляют до 100 кВт⋅ч энергии в месяц, будут платить меньше нынешних 1,68 грн/кВт-ч. По данным министра, таких потребителей в Украине около 40%.
На заседании 28 декабря 2020 года правительство Украины отменило льготный тариф в 90 коп./кВт-час на первые 100 кВт-час для бытовых потребителей. С 1 января 2021 года население оплачивает всю потребленную электроэнергию по единому тарифу – 1,68 грн/кВт-час.
До этого цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года. Они составляли 90 коп. за 1 кВт-час на первые 100 кВт-час и 1,68 грн за 1 кВт-час на остальной объем месячного потребления.
1 февраля 2021 года правительство утвердило порядок предоставления компенсации на оплату электрической энергии, потребленной в I квартале, в связи с отменой отдельных пониженных тарифов некоторым категориям потребителей.
Согласно отчету квартальному отчету Европейской комиссии, цена на электрическую энергию для бытовых потребителей в Украине в I квартале 2021 года остается в среднем в четыре – семь раз ниже, чем в странах Европы.
18 июня во время выступления в Верховной Раде Галущенко заявил, что аномальное падение цен на электроэнергию в мае до уровня ниже себестоимости производства привело к хронической убыточности всех генерирующих компаний.