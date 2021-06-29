Действующую цену на электроэнергию для украинцев Кабмин оставил прежней еще на месяц

В решении правительства указано, что эта фиксированная цена будет действовать не до 30 июня, как было предусмотрено ранее, а до 31 июля.

Продление срока действия существующей модели возложения специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка электрической энергии инициировало Министерство энергетики.

"Новая модель ПСО должна реализовать две главные задачи: защитить социально уязвимые слои населения путем снижения и прогнозируемости тарифа, а также обеспечить предприятиям генерации возможность для модернизации производственных мощностей и стабильной работы. Для реализации этих задач необходимо определить точную сумму средств, в которой сейчас нуждается рынок. И крайне важно, чтобы рынок функционировал стабильно", – говорилось в заявлении министерства от 25 июня.

В ведомстве отметили, что ситуация, которая сложилась на рынке электроэнергии в мае – июне, "полностью искажает возможность адекватного прогнозирования модели финансово стабильной работы для участников ПСО".

Министр энергетики Герман Галущенко обещал презентовать новую модель ПСО в июне. Он анонсировал, что граждане, которые потребляют до 100 кВт⋅ч энергии в месяц, будут платить меньше нынешних 1,68 грн/кВт-ч. По данным министра, таких потребителей в Украине около 40%.