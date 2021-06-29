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Действующую цену на электроэнергию для украинцев Кабмин оставил прежней еще на месяц

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Внедрить нову модель ПСО Кабмин теперь планирует в августе
Фото: Кабінет Міністрів України / Facebook

29 июня Кабинет Министров Украины принял постановление №659, которое продлевает на месяц срок действия нынешней цены электрической энергии для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч.

В решении правительства указано, что эта фиксированная цена будет действовать не до 30 июня, как было предусмотрено ранее, а до 31 июля.

Продление срока действия существующей модели возложения специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка электрической энергии инициировало Министерство энергетики.

"Новая модель ПСО должна реализовать две главные задачи: защитить социально уязвимые слои населения путем снижения и прогнозируемости тарифа, а также обеспечить предприятиям генерации возможность для модернизации производственных мощностей и стабильной работы. Для реализации этих задач необходимо определить точную сумму средств, в которой сейчас нуждается рынок. И крайне важно, чтобы рынок функционировал стабильно", – говорилось в заявлении министерства от 25 июня. 

В ведомстве отметили, что ситуация, которая сложилась на рынке электроэнергии в мае – июне, "полностью искажает возможность адекватного прогнозирования модели финансово стабильной работы для участников ПСО".

Министр энергетики Герман Галущенко обещал презентовать новую модель ПСО в июне. Он анонсировал, что граждане, которые потребляют до 100 кВт⋅ч энергии в месяц, будут платить меньше нынешних 1,68 грн/кВт-ч. По данным министра, таких потребителей в Украине около 40%.

Контекст:

На заседании 28 декабря 2020 года правительство Украины отменило льготный тариф в 90 коп./кВт-час на первые 100 кВт-час для бытовых потребителей. С 1 января 2021 года население оплачивает всю потребленную электроэнергию по единому тарифу – 1,68 грн/кВт-час.

До этого цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года. Они составляли 90 коп. за 1 кВт-час на первые 100 кВт-час и 1,68 грн за 1 кВт-час на остальной объем месячного потребления.

1 февраля 2021 года правительство утвердило порядок предоставления компенсации на оплату электрической энергии, потребленной в I квартале, в связи с отменой отдельных пониженных тарифов некоторым категориям потребителей.

Согласно отчету квартальному отчету Европейской комиссии, цена на электрическую энергию для бытовых потребителей в Украине в I квартале 2021 года остается в среднем в четыре – семь раз ниже, чем в странах Европы.

18 июня во время выступления в Верховной Раде Галущенко заявил, что аномальное падение цен на электроэнергию в мае до уровня ниже себестоимости производства привело к хронической убыточности всех генерирующих компаний.

Теги: Кабинет Министров, энергетика, цены, тарифы, электроэнергия, население, заседание, Кабмин
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