НКРЭКУ выразила обеспокоенность снижением доходов трейдеров при перепродаже электроэнергии государственных АЭС – СМИ

"В первые дни июля 2021 года на рынке "на сутки вперед" (РСВ) наблюдается резкое снижение цены, вызванное выводом спроса с рынка "на сутки вперед" на рынок двусторонних договоров (РСВ)", – сказано в заявлении Нацкомиссии по энергетике.

"РБК-Украина" отмечает, что беспокойство НКРЭКУ вызвано "снижением доходов трейдеров при перепродаже электроэнергии государственных АЭС на бирже" из-за перехода электростанций на продажу электроэнергии непосредственно потребителям по прямым договорам.

"Нетипичное поведение участников рынка вызывает серьезные вопросы и подтверждает проблему избыточной рыночной власти отдельных игроков, которые могут снижать цену РСВ (путем уменьшения спроса) или повышать цену РСВ (путем уменьшения предложения и увеличения спроса)", – заявили в НКРЭКУ.

Агентство расценивает решение о переходе на прямые договоры как вынужденное.

"Регулятор осудил решение реальных производителей увеличить объем продаж электроэнергии по двусторонним договорам, к которому они вынужденно прибегли из-за ценовых махинаций трейдеров на рынке "на сутки вперед", – пишет "РБК-Украина".

Журналисты напомнили, что Минэнерго, "Энергоатом" и "Центрэнерго" призывали НКРЭКУ прекратить махинации трейдеров с перепродажей электроэнергии государственных компаний.

"НКРЭКУ трижды отказалась устранять махинации, заявив о недопустимости "ущемления прав трейдеров". Кроме того, регулятор также обвинил "Энергоатом" и Минэнерго в непрофессионализме и неэффективности", – отмечают авторы материала.