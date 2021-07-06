ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Злоупотребления трейдеров на рынке электроэнергии нуждаются в расследовании АМКУ – D.Trading

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Производители электроэнергии доведены до грани банкротства, заявили в компании
Производители электроэнергии доведены до грани банкротства, заявили в компании
Фото: depositphotos.com

Манипуляции трейдеров-посредников на рынке электроэнергии, которые длятся уже более года, действительно требуют безотлагательного расследования со стороны Антимонопольного комитета Украины. Об этом заявили в пресс-службе компании D.Trading, комментируя решение АМКУ начать расследование по факту манипуляций трейдеров на энергорынке.

"Мы считаем, что расследование АМКУ относительно манипуляций на рынке в сутки вперед является своевременным и необходимым. D.Trading неоднократно обращал внимание на растущие объемы ценовых манипуляций со стороны трейдеров-спекулянтов, которые продолжаются на новом рынке электроэнергии уже более года", – сообщили в D.Trading.

В компании отметили, что такие манипуляции уже неоднократно приводили к обвалу цен на рынке и привели среди прочего к ухудшению финансовой ситуации в отрасли и накоплению долгов.

"На сегодняшний день указанные манипуляции привели к тому, что производители электроэнергии доведены до грани банкротства, а объем долгов в отрасли уже давно превысил 50 млрд грн. Безусловно, такие факты требуют безотлагательного расследования и вмешательства со стороны уполномоченных органов", – подытожили в D.Trading.

Контекст:

Электроэнергия на оптовом рынке продавалась по 37,7 коп./кВт-час, об этом свидетельствуют данные "Оператора рынка", опубликованные в Telegram. "РБК-Украина" писало, что это самая низкая цена, которая была зафиксирована на рынке.

2 июля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обнародовала заявление, в котором сообщила, что на рынке электроэнергии "на сутки вперед" (РСВ) резко снизилась цена из-за смещения спроса на рынок прямых двусторонних договоров. НКРЭКУ отметила, что это связано с "избыточной властью отдельных игроков". "РБК-Украина" пишет, что производители электроэнергии увеличили объем продаж по двусторонним договорам из-за ценовых махинаций трейдеров на РСВ.

НКРЭКУ не приняла план Минэнерго по прекращению махинаций на рынке электроэнергии и предложила свои меры, которые не дали эффекта, сказано в заявлении государственной компании "Энергоатом", опубликованном 3 июня на официальном сайте.

"Главком" писал, что в мае цена на оптовом рынке электроэнергии опустилась до рекордно низкого на тот момент значения – в отдельные дни цены падали до 43–44 коп./кВт-час.

"Причиной стали махинации группы трейдеров. НКРЭКУ официально признала махинации лишь 2 июня под давлением Министерства энергетики. Однако комиссия официально отказалась менять правила работы рынка для прекращения таких махинаций, ограничившись намерением в ручном режиме следовать за трейдерами. Все предложения Министерства энергетики комиссией были проигнорированы", – отмечало издание.

Теги: энергетика, цены, АМКУ, электроэнергия, НКРЭКУ, расследование, цена
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Миндально-клубничное молоко. Вкусный и полезный коктейль в жару. Рецепт от Глинской
  Миндально-клубничное молоко. Вкусный и полезный коктейль в жару. Рецепт от Глинской
"Секси-красавица", "Горяча штучка". Ребрик показала тело в мокром купальнике
"Секси-красавица", "Горяча штучка". Ребрик показала тело в мокром купальнике
"Самая сексуальная". Каменских широко развела ноги перед камерой
"Самая сексуальная". Каменских широко развела ноги перед камерой
"Люблю, когда ты голый", "Какой красивый", "Ну прям как Надя!". Dantes вышел на сцену обнаженным
"Люблю, когда ты голый", "Какой красивый", "Ну прям как Надя!". Dantes вышел на сцену обнаженным
"Очень провокационно. На грани", "Огонь-баба", "Секс". Леся Никитюк взбудоражила сеть смелыми снимками
"Очень провокационно. На грани", "Огонь-баба", "Секс". Леся Никитюк взбудоражила сеть смелыми снимками
"Вкусняшка", "Образ очень молодит", "Красивая тетенька". Тина Кароль эротично изогнулась перед камерой и вышла на сцену с живым питоном
"Вкусняшка", "Образ очень молодит", "Красивая тетенька". Тина Кароль эротично изогнулась перед камерой и вышла на сцену с живым питоном
"Какая стильная", "Выглядит усталой, но счастливой". Бадоева засветила ноги в коротких шортах
"Какая стильная", "Выглядит усталой, но счастливой". Бадоева засветила ноги в коротких шортах
Умер режиссер "Смертельного оружия" и "Супермена" Доннер
Умер режиссер "Смертельного оружия" и "Супермена" Доннер
"Как хорошо, что ты у меня есть". Loboda рассказала о чувствах к мужчине
"Как хорошо, что ты у меня есть". Loboda рассказала о чувствах к мужчине
"Волчица", "Красотка-стройняшка". Брежнева снялась в купальнике на яхте
"Волчица", "Красотка-стройняшка". Брежнева снялась в купальнике на яхте
"Очень женственная". Беременная Осадчая покружилась перед камерой
"Очень женственная". Беременная Осадчая покружилась перед камерой
6 июля: Международный день поцелуев, день рождения Далай-ламы XIV, Сталлоне, Буша-младшего
6 июля: Международный день поцелуев, день рождения Далай-ламы XIV, Сталлоне, Буша-младшего
"Абсолютная красота". Моника Белуччи с 16-летней дочерью снялись для обложки итальянского Vogue. Фото
"Абсолютная красота". Моника Белуччи с 16-летней дочерью снялись для обложки итальянского Vogue. Фото
"Впервые вижу, чтобы купальник так идеально сел, шикардос!" Дочь Поляковой снялась в бикини в бассейне
"Впервые вижу, чтобы купальник так идеально сел, шикардос!" Дочь Поляковой снялась в бикини в бассейне
Украинская короткометражка "Папины кроссовки" отобрана в конкурсную программу кинофестиваля в Локарно
Украинская короткометражка "Папины кроссовки" отобрана в конкурсную программу кинофестиваля в Локарно
Кейт Миддлтон самоизолировалась после контакта с зараженным коронавирусом
Кейт Миддлтон самоизолировалась после контакта с зараженным коронавирусом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Марьяна Ро: Когда головка полового члена входит и выходит, я не понимаю, как можно от этого охать, ахать. Это какие-то выдумки для коммерции, в порнухе
Марьяна Ро: Когда головка полового члена входит и выходит, я не понимаю, как можно от этого охать, ахать. Это какие-то выдумки для коммерции, в порнухе G
"Какие шары", "Бомба". Седокова в купальнике засветила грудь
"Какие шары", "Бомба". Седокова в купальнике засветила грудь
"Мы немного в п...здеце". Победительница "Холостяка 9" пожаловалась, что не может переехать в новый дом
"Мы немного в п...здеце". Победительница "Холостяка 9" пожаловалась, что не может переехать в новый дом
"Шикарные формы", "Пожар". Ани Лорак засветила грудь в телесном боди
"Шикарные формы", "Пожар". Ани Лорак засветила грудь в телесном боди
"Безобразие какое-то". Никитюк на камеру выпятила пятую точку перед соведущим
"Безобразие какое-то". Никитюк на камеру выпятила пятую точку перед соведущим
"Фото не звезды, а люксовой проститутки". Лобода в откровенном наряде оголила бедра
"Фото не звезды, а люксовой проститутки". Лобода в откровенном наряде оголила бедра
"Какой конфуз!", "Виден пирожок", "Мощная женщина". Волочкова в микробикини показала поперечный шпагат
"Какой конфуз!", "Виден пирожок", "Мощная женщина". Волочкова в микробикини показала поперечный шпагат
СМИ узнали, почему Кейт Миддлтон не пришла на открытие памятника принцессе Диане
СМИ узнали, почему Кейт Миддлтон не пришла на открытие памятника принцессе Диане
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS