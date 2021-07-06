Злоупотребления трейдеров на рынке электроэнергии нуждаются в расследовании АМКУ – D.Trading

"Мы считаем, что расследование АМКУ относительно манипуляций на рынке в сутки вперед является своевременным и необходимым. D.Trading неоднократно обращал внимание на растущие объемы ценовых манипуляций со стороны трейдеров-спекулянтов, которые продолжаются на новом рынке электроэнергии уже более года", – сообщили в D.Trading.
В компании отметили, что такие манипуляции уже неоднократно приводили к обвалу цен на рынке и привели среди прочего к ухудшению финансовой ситуации в отрасли и накоплению долгов.
"На сегодняшний день указанные манипуляции привели к тому, что производители электроэнергии доведены до грани банкротства, а объем долгов в отрасли уже давно превысил 50 млрд грн. Безусловно, такие факты требуют безотлагательного расследования и вмешательства со стороны уполномоченных органов", – подытожили в D.Trading.
Электроэнергия на оптовом рынке продавалась по 37,7 коп./кВт-час, об этом свидетельствуют данные "Оператора рынка", опубликованные в Telegram. "РБК-Украина" писало, что это самая низкая цена, которая была зафиксирована на рынке.
2 июля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обнародовала заявление, в котором сообщила, что на рынке электроэнергии "на сутки вперед" (РСВ) резко снизилась цена из-за смещения спроса на рынок прямых двусторонних договоров. НКРЭКУ отметила, что это связано с "избыточной властью отдельных игроков". "РБК-Украина" пишет, что производители электроэнергии увеличили объем продаж по двусторонним договорам из-за ценовых махинаций трейдеров на РСВ.
НКРЭКУ не приняла план Минэнерго по прекращению махинаций на рынке электроэнергии и предложила свои меры, которые не дали эффекта, сказано в заявлении государственной компании "Энергоатом", опубликованном 3 июня на официальном сайте.
"Главком" писал, что в мае цена на оптовом рынке электроэнергии опустилась до рекордно низкого на тот момент значения – в отдельные дни цены падали до 43–44 коп./кВт-час.
"Причиной стали махинации группы трейдеров. НКРЭКУ официально признала махинации лишь 2 июня под давлением Министерства энергетики. Однако комиссия официально отказалась менять правила работы рынка для прекращения таких махинаций, ограничившись намерением в ручном режиме следовать за трейдерами. Все предложения Министерства энергетики комиссией были проигнорированы", – отмечало издание.