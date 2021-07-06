Злоупотребления трейдеров на рынке электроэнергии нуждаются в расследовании АМКУ – D.Trading

"Мы считаем, что расследование АМКУ относительно манипуляций на рынке в сутки вперед является своевременным и необходимым. D.Trading неоднократно обращал внимание на растущие объемы ценовых манипуляций со стороны трейдеров-спекулянтов, которые продолжаются на новом рынке электроэнергии уже более года", – сообщили в D.Trading.

В компании отметили, что такие манипуляции уже неоднократно приводили к обвалу цен на рынке и привели среди прочего к ухудшению финансовой ситуации в отрасли и накоплению долгов.

"На сегодняшний день указанные манипуляции привели к тому, что производители электроэнергии доведены до грани банкротства, а объем долгов в отрасли уже давно превысил 50 млрд грн. Безусловно, такие факты требуют безотлагательного расследования и вмешательства со стороны уполномоченных органов", – подытожили в D.Trading.