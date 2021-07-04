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D.Trading: Падение цен на электроэнергию – результат манипуляций трейдеров под покровительством НКРЭКУ

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Электроэнергия на оптовом рынке продается по 37,7 коп./кВт-час
Электроэнергия на оптовом рынке продается по 37,7 коп./кВт-час
Фото: depositphotos.com

На оптовом рынке электроэнергии в сегменте "на сутки вперед" (РСВ) обвалились цены из-за стал следствием махинаций трейдеров и поставщиков, которые скупают ресурс на аукционах для перепродажи, заявил в своей колонке для издания "Цензор.НЕТ" генеральный директор D.Trading Виталий Бутенко.

"Уже давно ни для кого не секрет, что падение цен на РСВ – это результат бесконтрольных манипуляций со стороны поставщиков/трейдеров электроэнергии, которые вполне "законно" занимаются манипуляциями на рынке РСВ под "покровительством" регулятора. Об этом уже открыто говорят на заседаниях СНБО, в кабинетах исполнительной и законодательной власти. Одна из самых распространенных спекулятивных схем работает просто. Пользуясь дырами и несовершенством правил работы на рынке электроэнергии, которые установил регулятор, трейдеры-спекулянты скупают на аукционах электроэнергию у АЭС, "Гарпока" и "Центрэнерго" не для конечного промышленного потребителя, а для перепродажи на РСВ. У этих трейдеров нет контрактов с конечными потребителями. Им некуда продавать эту электроэнергию, кроме как на РСВ", – написал он.

Бутенко объяснил, что ценовые заявки на продажу электроэнергии на РСВ от трейдеров-спекулянтов в мае находились на уровне 178–317 грн/МВт-ч, что ниже минимальной себестоимости производства реального мегаваттчаса "Энергоатома". И чем больше в объеме количество таких заявок, тем сильнее обваливается цена на рынке.

"Даже поверхностный анализ показывает, насколько массовыми и "бесстрашными" стали манипуляции со стороны трейдеров-спекулянтов, которые испытывают защиту регулятора. Эта ситуация длится более года и стала возможной после того, как регулятор изменил правила работы рынка электроэнергии", – заявил руководитель.

Обвинения НКРЭКУ в адрес D.Trading Бутенко считает попыткой переложить ответственность за собственные ошибки комиссии на добросовестных участников рынка.

Контекст:

Электроэнергия на оптовом рынке продается по 37,7 коп./кВт-час, об этом свидетельствуют данные "Оператора рынка", опубликованные в Telegram. "РБК-Украина" пишет, что это самая низкая цена, которая была зафиксирована на рынке.

2 июля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обнародовала заявление, в котором сообщила, что на рынке электроэнергии "на сутки вперед" (РСВ) резко снизилась цена из-за смещения спроса на рынок прямых двусторонних договоров. НКРЭКУ отметила, что это связано с "избыточной властью отдельных игроков". "РБК-Украина" пишет, что производители электроэнергии увеличили объем продаж по двусторонним договорам из-за ценовых махинаций трейдеров на РСВ.

НКРЭКУ не приняла план Минэнерго по прекращению махинаций на рынке электроэнергии и предложила свои меры, которые не дали эффекта, сказано в заявлении государственной компании "Энергоатом", опубликованном 3 июня на официальном сайте.

"Главком" писал, что в мае цена на оптовом рынке электроэнергии опустилась до рекордно низкого на тот момент значения – в отдельные дни цены падали до 43–44 коп./кВт-час.

"Причиной стали махинации группы трейдеров. НКРЭКУ официально признала махинации лишь 2 июня под давлением Министерства энергетики. Однако комиссия официально отказалась менять правила работы рынка для прекращения таких махинаций, ограничившись намерением в ручном режиме следовать за трейдерами. Все предложения Министерства энергетики комиссией были проигнорированы", – отмечало издание.

Теги: энергетика, цены, аукцион, электроэнергия, АЭС, Энергоатом, Центрэнерго, НКРЭКУ, рынок, цена, продажа, Виталий Бутенко
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