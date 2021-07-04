D.Trading: Падение цен на электроэнергию – результат манипуляций трейдеров под покровительством НКРЭКУ

"Уже давно ни для кого не секрет, что падение цен на РСВ – это результат бесконтрольных манипуляций со стороны поставщиков/трейдеров электроэнергии, которые вполне "законно" занимаются манипуляциями на рынке РСВ под "покровительством" регулятора. Об этом уже открыто говорят на заседаниях СНБО, в кабинетах исполнительной и законодательной власти. Одна из самых распространенных спекулятивных схем работает просто. Пользуясь дырами и несовершенством правил работы на рынке электроэнергии, которые установил регулятор, трейдеры-спекулянты скупают на аукционах электроэнергию у АЭС, "Гарпока" и "Центрэнерго" не для конечного промышленного потребителя, а для перепродажи на РСВ. У этих трейдеров нет контрактов с конечными потребителями. Им некуда продавать эту электроэнергию, кроме как на РСВ", – написал он.

Бутенко объяснил, что ценовые заявки на продажу электроэнергии на РСВ от трейдеров-спекулянтов в мае находились на уровне 178–317 грн/МВт-ч, что ниже минимальной себестоимости производства реального мегаваттчаса "Энергоатома". И чем больше в объеме количество таких заявок, тем сильнее обваливается цена на рынке.

"Даже поверхностный анализ показывает, насколько массовыми и "бесстрашными" стали манипуляции со стороны трейдеров-спекулянтов, которые испытывают защиту регулятора. Эта ситуация длится более года и стала возможной после того, как регулятор изменил правила работы рынка электроэнергии", – заявил руководитель.

Обвинения НКРЭКУ в адрес D.Trading Бутенко считает попыткой переложить ответственность за собственные ошибки комиссии на добросовестных участников рынка.