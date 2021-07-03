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Нардеп Василенко заявила, что из-за кризиса в "зеленой" энергетике под вопросом обязательства Украины перед ЕС по переходу на альтернативные источники

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Василенко: Как мы должны увеличить за фактически 10 лет долю "зеленой" энергетики, когда дальше продолжается хаос на рынке?
Василенко: Как мы должны увеличить за фактически 10 лет долю "зеленой" энергетики, когда дальше продолжается хаос на рынке?
Фото: Леся Василенко / Facebook

Правительство Украины не рассчитывается по долгам с производителями электроэнергии из возобновляемых источников и не выполняет взятые перед ними обязательства, поэтому страна рискует не выйти на долю "зеленой" энергетики в 25% к 2035 году, как прописано в энергетической стратегии. Об этом в комментарии изданию Politeka заявила народный депутат от "Голоса", член парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования Леся Василенко.

"Именно острый вопрос, который сейчас ставит парламент правительству в том числе, – это как сделать так, чтобы Украина наконец начала выполнять свои обязательства, во-первых, перед бизнесом, который работает здесь и сейчас, во-вторых, перед нашими международными партнерами. Потому что перед ними мы уже за последние несколько лет, начиная с начала 2020 года, набрали снова много обязательств, сказав, что мы присоединяемся к европейскому зеленому курсу, сказав, что мы работаем на то, чтобы уменьшить количество выбросов парниковых газов", – отметила политик.

Сегодня доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на рынке составляет около 8%, сообщила она.

"Как мы должны увеличить за фактически 10 лет долю "зеленой" энергетики, когда дальше продолжается хаос на рынке, когда непонятно, из каких денег брать средства, чтобы вернуть долги, – это вопрос, который мы как парламентарии, регулярно задаем", – рассказала Василенко.

Нардеп убеждена, что у страны нет альтернативы переходу на "зеленую" энергетику и нужно совершать шаги в этом направлении, а не только декларировать стремление к реформированию отрасли.

"У нас нет другого выбора, кроме как развивать ВИЭ, кроме как развивать альтернативные источники, кроме как озеленяться обществу и стране. Это не наши внешние обязательства, хотя это тоже. Это наши прямые обязательства перед самими собой и перед будущими поколениями украинцев", – заявила Леся Василенко.

Контекст:

2 июня Кабинет Министров подал проект закона №5600, который в том числе предусматривает введение акцизного налога на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников энергии. 1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении.

В Европейском банке реконструкции и развития считают, что планы Кабинета Министров Украины ввести акцизный налог на "зеленую" электроэнергию неблагоприятно скажутся на развитии возобновляемых источников энергии в Украине.

Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей назвали этот законопроект "попыткой сойти с пути цивилизованного развития экономики".

В то же время существующие задержки с оплатой производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии уже угрожают дальнейшему развитию этой отрасли в Украине, отмечается в принятой в середине февраля резолюции Европейского парламента.

Международная торговая палата обращалась к властям Украины с требованием выплатить долги за "зеленую" энергию.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября прошлого года компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям на тот момент превысила 630 млн грн.

По информации "Главкома", иск против Украины подала в том числе компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, об этом иске стало известно 28 апреля 2021 года. Компания заявила, что ГП "Гарантированный покупатель" заставило дочерние компании Modus Energy подписать дополнительное соглашение, предусматривающее сокращение доходов.

Modus Energy рассматривает это как инициирование процедуры расторжения договора купли-продажи "зеленой" энергии, который заключен до 2030 года. Истец просит арбитражный суд признать, что Украина нарушила требования статей договора к Энергетической хартии, обязать страну выплатить проценты на суммы убытков, начисленных арбитражным судом, и обязать оплатить все судебные издержки.

Теги: налоги, экология, энергетика, бизнес, правительство, кризис, электроэнергия, акциз, парламент, законопроект, реформа, зеленая энергетика, Леся Василенко, нардеп
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