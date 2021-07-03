Нардеп Василенко заявила, что из-за кризиса в "зеленой" энергетике под вопросом обязательства Украины перед ЕС по переходу на альтернативные источники

Василенко: Как мы должны увеличить за фактически 10 лет долю "зеленой" энергетики, когда дальше продолжается хаос на рынке? Фото: Леся Василенко / Facebook

"Именно острый вопрос, который сейчас ставит парламент правительству в том числе, – это как сделать так, чтобы Украина наконец начала выполнять свои обязательства, во-первых, перед бизнесом, который работает здесь и сейчас, во-вторых, перед нашими международными партнерами. Потому что перед ними мы уже за последние несколько лет, начиная с начала 2020 года, набрали снова много обязательств, сказав, что мы присоединяемся к европейскому зеленому курсу, сказав, что мы работаем на то, чтобы уменьшить количество выбросов парниковых газов", – отметила политик.

Сегодня доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на рынке составляет около 8%, сообщила она.

"Как мы должны увеличить за фактически 10 лет долю "зеленой" энергетики, когда дальше продолжается хаос на рынке, когда непонятно, из каких денег брать средства, чтобы вернуть долги, – это вопрос, который мы как парламентарии, регулярно задаем", – рассказала Василенко.

Нардеп убеждена, что у страны нет альтернативы переходу на "зеленую" энергетику и нужно совершать шаги в этом направлении, а не только декларировать стремление к реформированию отрасли.

"У нас нет другого выбора, кроме как развивать ВИЭ, кроме как развивать альтернативные источники, кроме как озеленяться обществу и стране. Это не наши внешние обязательства, хотя это тоже. Это наши прямые обязательства перед самими собой и перед будущими поколениями украинцев", – заявила Леся Василенко.