ЕБРР и другие организации прекратили финансирование "зеленой" энергетики в Украине из-за политических рисков – эксперт

Андрей Зинченко: Ни ЕБРР, ни какие-либо другие серьезные международные институты уже под "зеленотарифные" энергетические проекты в Украине не дают кредитов в принципе Фото: forumkyiv.org

"Ни ЕБРР, ни какие-либо другие серьезные международные институты уже под "зеленотарифные" энергетические проекты в Украине не дают кредитов в принципе. Корпоративные юристы крупных международных инвесторов понимают, что им на самом деле в арбитражах это введение акциза – это еще один дополнительный аргумент на тему того, что правительство нарушает свои обязательства", – сказал Зинченко.

Он напомнил, что подписанный год назад меморандум между Кабмином и иностранными инвесторами в отрасль ВИЭ предусматривал неизменность условий ведения бизнеса, в том числе и налоговых условий.

"Это будет очень сильным аргументом в следующих арбитражах против Украины. Некоторые арбитражи уже готовятся начаться осенью", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что представители Министерства юстиции понимают перспективы таких разбирательств и будут "показательно бороться" против инвесторов, но постепенно сдадут позиции, так как оснований для выигрыша в таких делах у государства нет.

"На сегодня те, кто рассказывают, что, мол, это позволит решить проблему с долгами перед инвесторами в ВИЭ, на самом деле лукавят и манипулируют. Потому что акциз собирается в бюджет, а затем завернуть его обратно в рынок электроэнергии – это очень сложно", – объяснил Андрей Зинченко.