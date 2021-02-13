В Европарламенте обеспокоены несоблюдением правительством Украины договоренностей о выплате долга "зеленым" инвесторам

Задержки с выплатами производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии угрожают дальнейшему развитию этой отрасли в Украине, отмечается в резолюции Европейского парламента.

Европейский парламент выразил обеспокоенность тем, что Кабинет Министров Украины не выполняет свои обязательства по выплате задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников. Об этом идет речь в принятой Европарламетом резолюции о прогрессе реформ в Украине, которая была опубликована 11 февраля на сайте Европарламента.

"[Европейский парламент] сожалеет о том, что в секторе производства электроэнергии из возобновляемых источников Украина еще не выполняет свои обязательства перед инвесторами и что задержки с выплатами производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии угрожают дальнейшему развитию чистых источников энергии в Украине", – сказано в документе.

4 февраля НКРЭКУ рекомендовала госпредприятию "Гарантированный покупатель" разделить 10,25 млрд грн кредитных средств, которые взяла под госгарантии "Укрэнерго", между "Энергоатомом" и "зеленой" генерацией.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявлял, что членов НКРЭКУ надо привлечь к уголовной ответственности за кризис в "зеленой" энергетике. Он отметил, что комиссия не включила около 9 млрд грн для расчетов по долгам в кредитные деньги НЭК "Укрэнерго" от государственных банков под предоставленные государством гарантии. Политик опубликовал письмо ЕБРР, в котором представитель банка высказал обеспокоенность невыполнением украинской властью обязательств по погашению долгов перед "зеленой" генерацией.

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию начиная с августа 2020 года. В конце августа 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что правительство планировало в четвертом квартале 2020 года выплатить 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов, писала "Энергореформа".

1 августа 2020 года вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале 2020 года государство должно было погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

10 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина реализовала положения меморандума между Кабинетом Министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику по сокращению "зеленых" тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на "зеленую" энергетику, отмечало агентство "РБК-Украина".

Министерство энергетики Украины предлагало дополнить проект государственного бюджета на 2021 год пунктом о выделении средств в размере 11,55 млрд грн для финансовой поддержки ГП "Гарантированный покупатель", чтобы предприятие имело возможность осуществлять оплату за произведенную "зеленую" электроэнергию.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября прошлого года компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям уже превысила 630 млн грн.

"Гарантированный покупатель" 12 февраля выплатил 2,23 млрд грн производителям электроэнергии по "зеленому" тарифу. Таким образом удалось рассчитаться за электроэнергию, произведенную в марте, и погасить 21% долга за апрель 2020 года