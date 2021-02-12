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ДЕНЬГИ

Вместо обещанных выплат "зеленой" энергетике "Энергоатом" списал деньги на придуманные штрафы – нардеп Кучеренко

Народный депутат от "Батьківщини", первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко опубликовал письмо, подтверждающее факт списания кредитных денег на пени и штрафы "Энергоатома".

Алексей Кучеренко: 4 февраля мы увидели, как сработало пролоббированное схематозной НКРЭКУ якобы в пользу "Энергоатома" решение о перераспределении средств государственных банков
Алексей Кучеренко: 4 февраля мы увидели, как сработало пролоббированное схематозной НКРЭКУ якобы в пользу "Энергоатома" решение о перераспределении средств государственных банков
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Почти миллиард гривен, которые предоставили государственные банки Украины для урегулирования ситуации на рынке "зеленой" электроэнергии, ушли не по назначению – вместо выплаты долгов государства перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) деньги были направлены на погашение различных штрафов и пени, которые "придумали" в компании "Энергоатом". Об этом заявил 11 февраля в своем Facebook народный депутат от "Батьківщини", первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

Он опубликовал письмо, подтверждающее факт списания денег на пени и штрафы. По его мнению, "эта коррупция и хорошо спланированный беспорядок" в энергетической системе страны были бы невозможны без руководящей роли главного регулятора рынка – Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

НКРЭКУ рекомендовала госпредприятию "Гарантированный покупатель" разделить 10,25 млрд грн кредитных средств, которые взяла под госгарантии "Укрэнерго", между "Энергоатомом" и "зеленой" генерацией.

"4 февраля мы увидели, как сработало пролоббированное схематозной НКРЭКУ якобы в пользу "Энергоатома" решение о перераспределении средств государственных банков. "Гарантированный покупатель" выплатил 900 млн грн не только "зеленым" электростанциям, но и "Энергоатому", – отметил Кучеренко. 

По словам нардепа, уже можно не вспоминать о том, что госбанки давали средства для выплаты долгов только предприятиям "зеленой" энергетики.

"На это закрыли глаза, чтобы финансово помочь атомной компании страны вылезти из долгов, – написал политик. – Почти все полученные средства руководство "Энергоатома" списало на погашение различных штрафов и пени, которые они сами и придумали. Это означает, что долг не уменьшился, как это обещали".

По мнению нардепа, коррупционеры и в дальнейшем "продолжат кричать об убытках, огромных долгах, а тем временем рисовать новые штрафы и пени", чтобы требовать больше денег от государства, которые пойдут не на указанные цели, а "в чьи-то конкретные карманы".

https://www.facebook.com/Kucherenko2020/posts/2181164518685771

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявлял, что членов НКРЭКУ надо привлечь к уголовной ответственности за кризис в "зеленой" энергетике. Он отметил, что комиссия не включила около 9 млрд грн для расчетов по долгам в кредитные деньги НЭК "Укрэнерго" от государственных банков под предоставленные государством гарантии. Политик опубликовал письмо ЕБРР, в котором представитель банка высказал обеспокоенность невыполнением украинской властью обязательств по погашению долгов перед "зеленой" генерацией.

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию начиная с августа 2020 года. В конце августа 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что правительство планировало в четвертом квартале 2020 года выплатить 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов, писала "Энергореформа".

1 августа 2020 года вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале 2020 года государство должно было погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

10 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина реализовала положения меморандума между Кабинетом Министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику по сокращению "зеленых" тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на "зеленую" энергетику, отмечало агентство "РБК-Украина".

Министерство энергетики Украины предлагало дополнить проект государственного бюджета на 2021 год пунктом о выделении средств в размере 11,55 млрд грн для финансовой поддержки ГП "Гарантированный покупатель", чтобы предприятие имело возможность осуществлять оплату за произведенную "зеленую" электроэнергию.

Сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга в 22,4 млрд грн перед производителями энергии из возобновляемых источников пока не наблюдается, писала Politeka.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября прошлого года компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям уже превысила 630 млн грн.

Теги: коррупция, банки, энергетика, штраф, электроэнергия, НКРЭКУ, Алексей Кучеренко, деньги, кредиты, финансы, Гарантированный покупатель, зеленая энергетика
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