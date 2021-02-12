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ДЕНЬГИ

"Гарантированный покупатель" выплатил более 2 млрд грн по "зеленому" тарифу

На оплату электроэнергии направлены средства, полученные от НЭК "Укрэнерго" в качестве погашения задолженности. Об этом сообщили в пресс-службе "Гарантированного покупателя".

"Гарантированный покупатель" выплатил производителям электроэнергии 4,46 млрд грн за 2020 год
"Гарантированный покупатель" выплатил производителям электроэнергии 4,46 млрд грн за 2020 год
Фото: depositphotos.com

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" 12 февраля выплатило производителям электроэнергии 4,46 млрд грн за 2020 год. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Предприятие выплатило 2,23 млрд грн производителям электроэнергии по "зеленому" тарифу. Этим удалось повысить уровень расчетов за электроэнергию, произведенную в марте (до 100%) и апреле (до 21%), отметили в релизе.

"За электрическую энергию для обеспечения потребностей бытовых потребителей в пользу ГП "НАЭК "Энергоатом" перечислено 2,23 млрд грн. Таким образом предприятие полностью рассчиталось за атомную электроэнергию февраля и частично оплатило товарную продукцию апреля", – сообщил "Гарантированный покупатель".

На оплату электроэнергии направлены средства, полученные от НЭК "Укрэнерго" в качестве погашения задолженности за услугу по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников.

1 августа 2020 года вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале 2020 года государство должно было погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

10 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина реализовала положения меморандума между Кабинетом Министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику по сокращению "зеленых" тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на "зеленую" энергетику, отмечало агентство "РБК-Украина".

Министерство энергетики Украины предлагало дополнить проект государственного бюджета на 2021 год пунктом о выделении средств в размере 11,55 млрд грн для финансовой поддержки ГП "Гарантированный покупатель", чтобы предприятие имело возможность осуществлять оплату за произведенную "зеленую" электроэнергию.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября прошлого года компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям превысила 630 млн грн.

Теги: Украина, энергетика, Укрэнерго, тарифы, электроэнергия, Энергоатом, Гарантированный покупатель, зеленая энергетика
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