"Зеленую" энергетику добивают акцизным сбором, чтобы изгнать из страны иностранных инвесторов – участник рынка

"Действия государства очень непоследовательны. Сначала у нас есть "зеленый" тариф, очень большие инвестиции в энергетику. Затем нарушение правил игры. Договорились на меморандум, однако даже после меморандума мы обсуждаем акцизы", – напомнил он.

По словам Олейника, законопроект вызвал критику и в других отраслях экономики, его называют популистским и бизнес надеется, что Рада документ не поддержит.

"Для "зеленой", для возобновляемой энергетики даже разговоры о том, что может быть введен какой-то акциз, – это уже очень и очень большой удар по инвестиционной привлекательности нашей страны и вообще в целом бизнеса, – подчеркнул руководитель. – Мы сейчас видим процесс монополизации отрасли. Отрасль последовательно, шаг за шагом убивают для того, чтобы она не стоила ничего, чтобы вывести иностранные инвестиции из Украины, чтобы Украина была неинтересна внешнему инвестору, а внутренний олигархат мог распределить "зеленую" энергетику в том числе".