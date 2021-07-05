После снижения цен на электроэнергию ниже себестоимости "Энергоатома" НКРЭКУ ограничила манипуляции на четыре дня – СМИ

"Как реанимационное действие мы устанавливаем минимальный прайс-кэп в размере тарифа "Энергоатома" до четверга включительно. Это точно не рыночное действие, это реанимационное действие, сейчас когда рынок лег. Мы устанавливаем фактически минимальный прайс-кэп на уровне цены производства "Энергоатома", – сказал глава комиссии Валерий Тарасюк и добавил, что цена будет составлять 73,4 коп./кВт-час.

Агентство отмечает, что это решение на четыре дня ограничит ценовые манипуляции "трейдеров-спекулянтов".