Кабмин отложил повышение тарифов на электроэнергию в Украине до начала осени

Перед принятием соответствующего постановления премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с 1 августа цены на электроэнергию для населения останутся без изменений.

"Вместе со всеми заинтересованными сторонами мы работаем над тем, чтобы сбалансировать рынок электроэнергии", – сказал глава правительства.

"РБК-Украина" со ссылкой на пояснительную записку к проекту постановления пишет, что Кабмин продлил действие постановления о возложении специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка электрической энергии.

"Учитывая указанное и необходимость продолжения защиты бытовых потребителей от резкого роста цены на электрическую энергию, предлагается продлить срок действующей модели ПСО еще на один месяц, до 31 августа. Это создаст предпосылки для более эффективной проработки с заинтересованными сторонами обновленной модели ПСО с последующим ее направлением на рассмотрение в Кабинет министров Украины", – отметили авторы проекта постановления.