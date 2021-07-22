В Украинской ветроэнергетической ассоциации рассказали, что правительство не выполняет своих обязательств перед инвесторами в "зеленую" энергетику

Одним из нарушений договоренностей в Ассоциации считают намерение правительства ввести в Украине акциз на "зеленую" электроэнергию Фото: depositphotos.com

Эксперт отметила, что первое и главное условие правительства, закрепленное в законе, – добровольное со стороны инвесторов в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) снижение размера "зеленых" тарифов – было выполнено сразу, НКРЭКУ уменьшила размер этих тарифов с 1 августа 2020 года, то есть через неделю после принятия закона. В то же время вопрос оплаты за электроэнергию из ВИЭ до сих пор остается нерешенным.

"Как известно, задолженность за "зеленую" электроэнергию, которая возникла в течение прошлого года, достигла 22,4 млрд грн. На сегодняшний день производители "зеленой" электроэнергии получили лишь около 6,1 млрд грн, то есть 27% от размера долга за 2020 год. Кроме того, как снежный ком, растет задолженность уже и за нынешние поставки электроэнергии. Положения закона предусматривают, что для обеспечения финансовой поддержки ГП "Гарантированный покупатель" не менее 20% от размера "зеленого" тарифа должно покрываться за счет бюджетных средств. Именно со ссылкой на данную норму закона НКРЭКУ не учла эти расходы в тарифе на передачу электроэнергии, что, конечно, привело к недостаточности средств для оплаты "зеленой" генерации", – сказано в публикации.

Шмидт отметила, что НЭК "Укрэнерго" в течение 2021 года отказывается от подписания актов с ГП "Гарантированный покупатель" об услуге по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников.

"И – как следствие – уже имеющаяся задолженность по оплате производителям "зеленой" электроэнергии на июнь 2021 года составляет около 2,1 млрд грн", – сообщается в статье.

Среди других проблем с выполнением договоренностей автор назвала "зеленые" аукционы, которые должны были состояться еще в 2019 году, но их запуск постоянно откладывается.

"Закон №810-IX также содержит положения, которые должны ускорить запуск таких аукционов, но этого до сих пор так и не произошло. Как не произошло и установления предусмотренных на законодательном уровне годовой квоты поддержки и графика проведения аукционов, а также "индикативных прогнозных показателей годовых квот поддержки на следующие четыре года, следующих за годом, на который устанавливается годовая квота поддержки", – подчеркивается в публикации.

Еще одним нарушением соглашения Шмидт считает намерение ввести акциз на "зеленую" электроэнергию.

"Свою обеспокоенность из-за возможного введения акциза на "зеленую" электроэнергию и невыполнение Украиной своих обязательств перед инвесторами уже выразили ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Нидерландская финансовая компания развития, Американская торговая палата, Институт финансирования развития, Секретариат Энергетического сообщества и другие международные и национальные организации. Более того, введение акциза на "зеленую" электроэнергию грозит многомиллиардными международными арбитражами инвесторов против Украины, как это произошло в Испании, Италии и Чехии", – пишет Mind.