Из-за разрешенных Кабмином и НКРЭКУ манипуляций на рынке не хватает средств для выплат за "зеленую" электроэнергию – Тынный

Игорь Тынный: Это все тотальное преступление на уровне Кабмина, НКРЭКУ, на которое закрыли глаза все виды правоохранителей Фото: expro.com.ua

"$1,5 млрд с рынка исчезло за год. Это абсолютное преступление на совести Кабмина, который избрал одну монопольную биржу, разработал правила биржевой торговли, которые позволили манипуляции, не уволил менеджмент "Энергоатома" и "Центрэнерго", который это продавал. Это все тотальное преступление на уровне Кабмина, НКРЭКУ, на которое закрыли глаза все виды правоохранителей", – сказал Тынный.

Он заявил, что из этих $1,5 млрд $800 млн – это деньги возобновляемой энергетики, а $600 млн – средства государственных энергокомпаний, убытки которых будут покрыты из госбюджета. В качестве примера вывода денег он привел один из последних аукционов по продаже электроэнергии: компания "Юнайтед Энерджи" выкупила электроэнергию Ровенской АЭС на четыре месяца вперед и получила от этого сверхприбыль.

"По моим расчетам, маржа на этой сделке составила около $220 млн. Когда нам говорят, что у нас прибыльные инвестиции в "зеленую" энергетику, это смешно. Наши станции далеко не окупились и с таким подходом, может, и не окупятся никогда. Сейчас хорошая инвестиция – торговать воздухом", – отметил соучредитель ассоциации.

Тынный отметил, что в течение многих лет до прихода сегодняшней команды в электроэнергетике не было таких убытков, а сейчас они составляют миллиарды.

"Все государственные компании, угольные шахты, "Центрэнерго", которому пеняли на кражи при прошлой власти, "Энергоатом", "Укрэнерго" стали еще в 10 раз более убыточными, чем те, которых они упрекали", – сказал Тынный.