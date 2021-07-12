Из-за разрешенных Кабмином и НКРЭКУ манипуляций на рынке не хватает средств для выплат за "зеленую" электроэнергию – Тынный

"$1,5 млрд с рынка исчезло за год. Это абсолютное преступление на совести Кабмина, который избрал одну монопольную биржу, разработал правила биржевой торговли, которые позволили манипуляции, не уволил менеджмент "Энергоатома" и "Центрэнерго", который это продавал. Это все тотальное преступление на уровне Кабмина, НКРЭКУ, на которое закрыли глаза все виды правоохранителей", – сказал Тынный.
Он заявил, что из этих $1,5 млрд $800 млн – это деньги возобновляемой энергетики, а $600 млн – средства государственных энергокомпаний, убытки которых будут покрыты из госбюджета. В качестве примера вывода денег он привел один из последних аукционов по продаже электроэнергии: компания "Юнайтед Энерджи" выкупила электроэнергию Ровенской АЭС на четыре месяца вперед и получила от этого сверхприбыль.
"По моим расчетам, маржа на этой сделке составила около $220 млн. Когда нам говорят, что у нас прибыльные инвестиции в "зеленую" энергетику, это смешно. Наши станции далеко не окупились и с таким подходом, может, и не окупятся никогда. Сейчас хорошая инвестиция – торговать воздухом", – отметил соучредитель ассоциации.
Тынный отметил, что в течение многих лет до прихода сегодняшней команды в электроэнергетике не было таких убытков, а сейчас они составляют миллиарды.
"Все государственные компании, угольные шахты, "Центрэнерго", которому пеняли на кражи при прошлой власти, "Энергоатом", "Укрэнерго" стали еще в 10 раз более убыточными, чем те, которых они упрекали", – сказал Тынный.
2 июня Кабинет Министров подал проект закона №5600, который в том числе предусматривает введение акцизного налога на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников энергии. 1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении.
В Европейском банке реконструкции и развития считают, что планы Кабинета Министров Украины ввести акцизный налог на "зеленую" электроэнергию неблагоприятно скажутся на развитии возобновляемых источников энергии в Украине.
Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей назвали этот законопроект "попыткой сойти с пути цивилизованного развития экономики".
В то же время существующие задержки с оплатой производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии уже угрожают дальнейшему развитию этой отрасли в Украине, отмечается в принятой в середине февраля резолюции Европейского парламента.
Международная торговая палата обращалась к властям Украины с требованием выплатить долги за "зеленую" энергию.
"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября прошлого года компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям на тот момент превысила 630 млн грн.
По информации "Главкома", иск против Украины подала в том числе компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, об этом иске стало известно 28 апреля 2021 года. Компания заявила, что ГП "Гарантированный покупатель" заставило дочерние компании Modus Energy подписать дополнительное соглашение, предусматривающее сокращение доходов.