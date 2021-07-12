ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Из-за разрешенных Кабмином и НКРЭКУ манипуляций на рынке не хватает средств для выплат за "зеленую" электроэнергию – Тынный

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Игорь Тынный: Это все тотальное преступление на уровне Кабмина, НКРЭКУ, на которое закрыли глаза все виды правоохранителей
Игорь Тынный: Это все тотальное преступление на уровне Кабмина, НКРЭКУ, на которое закрыли глаза все виды правоохранителей
Фото: expro.com.ua

Кабинет Министров Украины и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), допускают такие схемы выкачивания средств с рынка электроэнергии, что через различных трейдеров за год было выведено $1,5 млрд средств государственных предприятий и компаний, генерирующих электроэнергию из возобновляемых источников, заявил в интервью профильному изданию ExPro соучредитель Ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игорь Тынный.

"$1,5 млрд с рынка исчезло за год. Это абсолютное преступление на совести Кабмина, который избрал одну монопольную биржу, разработал правила биржевой торговли, которые позволили манипуляции, не уволил менеджмент "Энергоатома" и "Центрэнерго", который это продавал. Это все тотальное преступление на уровне Кабмина, НКРЭКУ, на которое закрыли глаза все виды правоохранителей", – сказал Тынный.

Он заявил, что из этих $1,5 млрд $800 млн – это деньги возобновляемой энергетики, а $600 млн – средства государственных энергокомпаний, убытки которых будут покрыты из госбюджета. В качестве примера вывода денег он привел один из последних аукционов по продаже электроэнергии: компания "Юнайтед Энерджи" выкупила электроэнергию Ровенской АЭС на четыре месяца вперед и получила от этого сверхприбыль.

"По моим расчетам, маржа на этой сделке составила около $220 млн. Когда нам говорят, что у нас прибыльные инвестиции в "зеленую" энергетику, это смешно. Наши станции далеко не окупились и с таким подходом, может, и не окупятся никогда. Сейчас хорошая инвестиция – торговать воздухом", – отметил соучредитель ассоциации.

Тынный отметил, что в течение многих лет до прихода сегодняшней команды в электроэнергетике не было таких убытков, а сейчас они составляют миллиарды.

"Все государственные компании, угольные шахты, "Центрэнерго", которому пеняли на кражи при прошлой власти, "Энергоатом", "Укрэнерго" стали еще в 10 раз более убыточными, чем те, которых они упрекали", – сказал Тынный.

Контекст:

2 июня Кабинет Министров подал проект закона №5600, который в том числе предусматривает введение акцизного налога на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников энергии. 1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении.

В Европейском банке реконструкции и развития считают, что планы Кабинета Министров Украины ввести акцизный налог на "зеленую" электроэнергию неблагоприятно скажутся на развитии возобновляемых источников энергии в Украине.

Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей назвали этот законопроект "попыткой сойти с пути цивилизованного развития экономики".

В то же время существующие задержки с оплатой производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии уже угрожают дальнейшему развитию этой отрасли в Украине, отмечается в принятой в середине февраля резолюции Европейского парламента.

Международная торговая палата обращалась к властям Украины с требованием выплатить долги за "зеленую" энергию.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября прошлого года компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям на тот момент превысила 630 млн грн.

По информации "Главкома", иск против Украины подала в том числе компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, об этом иске стало известно 28 апреля 2021 года. Компания заявила, что ГП "Гарантированный покупатель" заставило дочерние компании Modus Energy подписать дополнительное соглашение, предусматривающее сокращение доходов.

Теги: Кабинет Министров, госбюджет, инвестиции, уголь, экономика, энергетика, шахты, Укрэнерго, электроэнергия, Энергоатом, прибыль, Центрэнерго, НКРЭКУ, торговля, убытки, предприниматели, ущерб, зеленая энергетика, угольные шахты, Игорь Тынный
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Умерла, так умерла, хоронить, так с песней". Жена продюсера Никитина объявила о завершении карьеры певицы
"Умерла, так умерла, хоронить, так с песней". Жена продюсера Никитина объявила о завершении карьеры певицы
Борющийся с раком российский модельер Валентин Юдашкин переболел коронавирусом
Борющийся с раком российский модельер Валентин Юдашкин переболел коронавирусом
"Родители хоть немного выдохнут". Решетник показал семейное фото, на котором "счастливы все"
"Родители хоть немного выдохнут". Решетник показал семейное фото, на котором "счастливы все"
"Любовь не имеет ничего общего с потреблением". Жена Бардаша показала отдых на яхте
"Любовь не имеет ничего общего с потреблением". Жена Бардаша показала отдых на яхте
Morgenshtern избежал штрафа в 100 тыс. руб. за пропаганду наркотиков
Morgenshtern избежал штрафа в 100 тыс. руб. за пропаганду наркотиков
Украинский ведущий во время отпуска вышел подметать киевскую улицу. Видео
Украинский ведущий во время отпуска вышел подметать киевскую улицу. Видео
  Анита Луценко рассказала, почему не может решиться на второго ребенка
  Анита Луценко рассказала, почему не может решиться на второго ребенка
Белла Хадид прошлась по красной дорожке Канн с оголенной грудью, прикрытой позолоченным колье
Белла Хадид прошлась по красной дорожке Канн с оголенной грудью, прикрытой позолоченным колье
  "Высылал мне эти картинки. Я говорю: "Зачем ты мне женщин этих присылаешь?" Alyosha рассказала, что получила от мужа на 35-летие
  "Высылал мне эти картинки. Я говорю: "Зачем ты мне женщин этих присылаешь?" Alyosha рассказала, что получила от мужа на 35-летие
12 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
12 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
Российская певица Бабкина показала отдых в оккупированном Крыму
Российская певица Бабкина показала отдых в оккупированном Крыму
"Сука". Экс-участница "ВИА Гры" предстала в смелом секси-образе
"Сука". Экс-участница "ВИА Гры" предстала в смелом секси-образе
  "Сейчас мне очень тяжело. Тело кричит. Начала задыхаться". Располневшая Tarabarova рассказала, как борется с лишним весом
  "Сейчас мне очень тяжело. Тело кричит. Начала задыхаться". Располневшая Tarabarova рассказала, как борется с лишним весом
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
"Повезло. Конечно, довольный". Комаровский похвастался уловом на День рыбака
"Повезло. Конечно, довольный". Комаровский похвастался уловом на День рыбака
"У себя в стране нет счастья?", "Нехрен возвращаться!" Собчак разозлила подписчиков роликом из Италии
"У себя в стране нет счастья?", "Нехрен возвращаться!" Собчак разозлила подписчиков роликом из Италии
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Глупый Dzidzio, такую женщину потерять". Slavia взбудоражила подписчиков фото топлес
"Глупый Dzidzio, такую женщину потерять". Slavia взбудоражила подписчиков фото топлес
"В лифте в вульгарной позе?" Волочкова развела ноги в новой фотосессии
"В лифте в вульгарной позе?" Волочкова развела ноги в новой фотосессии
Победительница "Холостяка 9" Квиткова: Мчали в роддом с ощущением, что под утро будем с сыном
Победительница "Холостяка 9" Квиткова: Мчали в роддом с ощущением, что под утро будем с сыном
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"На сцену хочется выходить в купальнике". Настя Каменских показала, как принимает ванну
"На сцену хочется выходить в купальнике". Настя Каменских показала, как принимает ванну
  Поплавский озвучил размер своей пенсии
Поплавский озвучил размер своей пенсии
"Как не накрашенная и без каблуков, то простая Галя с коромыслом". Maruv удивила фанатов сдержанным образом
"Как не накрашенная и без каблуков, то простая Галя с коромыслом". Maruv удивила фанатов сдержанным образом
"Вот это у Леси ноги!" Никитюк в коротких шортах показала невероятно длинные ноги
"Вот это у Леси ноги!" Никитюк в коротких шортах показала невероятно длинные ноги
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS